Nel mirino delle sorelle Selassiè c’è Davide Silvestri e volano paroloni al GF VIP 6

Dovevano portare una ventata di leggerezza nella casa del Grande Fratello VIP 6 e di simpatia invece, permetteteci di dirlo, le sorelle Selassiè stanno dimostrando di essere molto immature e anche parecchio ineducate. La sceneggiata che ci hanno regalato nella puntata di venerdì sera ne è un esempio lampante, come anche tutto quello che Lulù continua a fare con Manuel, ossessionandolo con le sue insicurezze. Ma non finisce qui; come avrete visto nelle ultime ore, seguendo la diretta del reality di Canale 5, nel mirino delle principesse, non si sa bene per quale motivo, c’è adesso Davide Silvestri. Le ragazze lo hanno preso di mira e non gli risparmiano offese e insulti, come molti spettatori del GF VIP 6 hanno fatto giustamente notare sui social. Un atteggiamento che non è piaciuto a nessuno. E nelle ultime ore anche Clarissa, che sta regalando delle perle ( in negativo) indimenticabili nella casa, ha sparato a zero contro l’attore. La cosa bizzarra è che praticamente Davide è una delle persone che fa di più nella casa per gli altri e non ha mai litigato con le sorelle Selassiè, da dove deriva questo astio, non è dato saperlo…

Nel mirino delle sorelle Selassiè c’è Davide Silvestri: il motivo

Clarissa, sfogandosi con alcune concorrenti nella stanza da letto ha commentato:

Sei un po’ maleducato tu in faccia a me ‘qui c’è gente che non fa un cazz*’ non me lo dici. Questa arroganza tu con me non la devi mai usare, mai perché ti travolgo come un treno amore mio, ti travolgo come un treno. Amore mio sei fatto male, io con te non ci parlo perché non ho firmato un contratto dove mi dicono che devo per forza parlare con Davide come se chiama…

Le tre sorelle tra l’altro continuano a punzecchiare Davide anche per quello che cucina o cose simili, cercando di provocare una reazione che per fortuna non è arrivata perchè davvero, scendere a questo livello…Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, con la speranza che Davide, in modo educato e con stile, risponda a questi commenti parecchio imbarazzanti che sono stati fatti contro di lui.