Grande Fratello VIP 6: Francesca Cipriani smonta una fake news sul fidanzato Alessandro e lo incontra

A Grande Fratello VIP 6 tutto fa brodo, anche i gossip di bassa lega raccattati sul web. E a testimoniarlo è la puntata del 4 ottobre 2021 del reality show condotto da Alfonso Signorini: nella suddetta puntata, infatti, il padrone di casa ha costruito un lungo spazio dedicato a Francesca Cipriani fra alti e bassi. Dopo averle fatto parlare a lungo del suo fidanzato Alessandro illudendola di farglielo incontrare, la ragazza è scoppiata in un momento di isteria in quanto Signorini le ha rivelato che il ragazzo non era in casa, scatenando ancor di più il malcontento nella ragazza.

Poi, arriva il momento del gossip: Alfonso Signorini racconta che Dagospia ha lanciato una notizia relativa ad un presunto tradimento che il suo fidanzato Alessandro avrebbe consumato con un’altra coinquilina della casa di Cinecittà, ovvero Soleil Sorge. La notizia viene annunciata dal conduttore come notizia affidabile in quanto proviene da una fonte affidabile (Dagospia, dice il giornalista) e la giustifica riportando tre stralci di titoli rilanciati da altre tre testate online: i siti web di Fanpage, ComingSoon e Novella2000. Ma quanto di tutto questo è vero?

Grande Fratello VIP 6: Francesca Cipriani smonta una fake news sul fidanzato Alessandro

Quanto di vero c’è in questo gossip? Assolutamente nulla. E a rivelarlo sono sia Francesca Cipriani sia la stessa Soleil Sorge, che è la prima a mettere le mani avanti sostenendo che non c’è nulla di vero in quei titoloni. Vani i tentativi successivi di Alfonso Signorini di instillare il dubbio nella mente di Francesca Cipriani anche dopo aver raccontato di presunte mail intercorse dal ragazzo della siliconata vippona e Soleil. Tutto archiviato.

Per Francesca, questa serata è un concentrato di emozioni… ed è durissima resistere per lei. #GFVIP pic.twitter.com/Au5n3Af4VI — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 4, 2021

Dopo questo siparietto poco edificante, ne arriva presto un altro: a Francesca Cipriani viene data la possibilità di poter incontrare il suo fidanzato ma la cosa degenera dopo pochissimi secondi. La ragazza inizia ad ansimare, poi ad urlare e infine ad implorare di poter toccare il suo fidanzato Alessandro; la Cipriani chiede di poter abbracciare il suo compagno, di poterlo baciare, sentenziando innominabile frase: “Tanto non ce n’è covid!“.

La produzione aveva previsto che il freeze non sarebbe bastato a placare gli animi di Francesca Cipriani, tant’è che fra il ragazzo e la vippona sono stati messi a guardia due bodyguard che hanno assicurato che i due fossero divisi e distanti. La showgirl si è lanciata addosso alle due guardie del corpo provando a spingerli e strattonarli ma i suoi tentativi sono stati vani: le minacce di squalifica dal reality di Alfonso Signorini sono state fondamentali.