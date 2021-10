Nicola Pisu cotto di Soleil Sorge: vorrebbe baciarla

Ultime news dalla casa del Grande Fratello VIP 6 dove l’amore è pronto a sbocciare. Sin dal primo giorno di questa avventura, Nicola Pisu non ha nascosto il suo interesse per Soleil Sorge che è stata anche informata da Alex Belli e company del fatto che al figlio di Patrizia Mirigliani piaccia. In casa in realtà lo sanno davvero tutti, è una sorta di segreto di pulcinella. Ed è anche questo il motivo dell’astio delle principesse nei confronti di Nicola, come hanno detto anche lunedì sera durante le nomination. Il giovane sembra essersi preso una bella cotta per Soleil ma ha molto dubbi e non sa se potrebbe essere il suo tipo. A giudicare dagli ex di Soleil, ci verrebbe da dire che la Sorge ama uomini molto diversi, pensiamo a Jeremias Rodriguez ecco, non è proprio simile a Pisu. Ma in amore si sa, tutto è possibile…

Nicola Pisu si confessa: cotto di Soleil Sorge

Ecco che cosa ha raccontato nella casa del Grande Fratello VIp 6 Nicola nelle ultime ore:

Provo qualcosa questo sì. Io sono convinto che a me lei piace, ma proprio convintissimo. Perché io questo me lo sento proprio. Però non voglio nemmeno rimanere così, che poi la cosa non finisce bene. Non è che sono innamorato, non posso dirlo. Però devo dire che mi piace molto.

E ancora:

Quando sto con lei sto bene. Lei secondo me lo sa già. Se lo sa che devo fare quindi? Io non voglio fare delle mosse sbagliate. Vorrei tanto provare a baciarla. Il fatto è che ci sono state occasioni in cui le avrei detto tutto, però ho il microfono e questo mi limita, mi trattiene. Non mi sento libero di esprimere tutto. Non sono molto convinto di poter piacere a lei. A volte penso di si, che ci sia interesse. Altre però non lo so, perché non ne sono così certo.

Davide Silvestri ha spiegato a Nicola che prima di baciare una donna bisognerebbe capire se lei potrebbe essere interessata e ricambiare, bisogna sondare il terreno ma questo solo lui può capirlo…Staremo a vedere ma così a naso, ci sembra di intuire che per Nicola potrebbe arrivare un palo!