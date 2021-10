Amici 21 anticipazioni e news: LDA, Luigi, Mattia e Christian in sfida, come è finita?

E’ stata registrata oggi una nuova puntata di Amici 21 e dai social arrivano le prime anticipazioni che rivelano quello che vedremo nella puntata speciale. Prima di raccontarvi come sono andate le sfide, vi ricordiamo che Amici 21 questa settimana si sposta e non andrà in onda alla domenica. Il talent di Maria de Filippi sarà trasmesso al posto di Uomini e Donne lunedì 11 ottobre 2021. Infatti Mediaset ha deciso di non programmare Amici alla domenica visto che alle 15 giocherà la nostra nazionale per la finale del terzo e quarto posto di Nations League. Amici quindi ci aspetta lunedì, pronti per scoprire che cosa succederà? Siete curiosi di sapere come sono finite le sfide che hanno visto protagonisti i ballerini che sono stati puniti a causa del disordine e dello sporco in casa? Non solo, in sfida oltre a Mattia e Christian anche i cantanti Luigi ed LDA. Ecco per voi tutte le news e le anticipazioni di quello che vedremo ( la puntata è stata registrata oggi 7 ottobre 2021).

Amici 21 news e anticipazioni: come sono finite le sfide

Come saprete, questa settimana in sfida sono finiti due ballerini di Raimondo Todaro . Sono stati gli altri allievi a fare i nomi di Christian e di Mattia. I due ballerini, a detta dei loro compagni, sono stati quelli che hanno partecipato di meno alle pulizie della casa e per questo motivo. Non solo, insieme a loro sono andati in sfida anche LDA e il cantante Luigi. I professori si sono molto arrabbiati per il fatto che i ragazzi siano stati richiamati dalla produzione e anche per altri ci sono state delle conseguenze.

Ma torniamo alle sfide. Christian e Mattia hanno vinto entrambi la sfida. Maria ha fatto i complimenti a Giorgia, la ballerina che ha ballato sfidando Mattia. In settimana già i ragazzi avevano detto che era molto brava, in particolare Dario che la conosceva bene, aveva consigliato a Mattia di stare attento. Alla fine però Giorgia non ce l’ha fatta.

Buone notizie anche per LDA e Luigi. Entrambi i cantanti hanno infatti passato le loro sfide superandole. La sensazione, dobbiamo dirlo, quando abbiamo visto gli sfidanti scelti ( dopo un video mostrato in precedenza con una carrellata di sfidanti che ci sembravano fortissimi) è che siano stati scelti aspiranti allievi che non erano poi così pericolosi. Della serie punire si, ma fino a un certo punto.