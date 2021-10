Cambia la programmazione domenicale di Canale 5: niente Amici 21 e Verissimo

Lo sport ancora una volta influenza le scelte di chi programma i palinsesti. Ed è Mediaset a fare un annuncio questa sera con la decisione che riguarda domenica 10 ottobre 2021. Domenica infatti nel pomeriggio si giocherà la partita dell’Italia che affronterà la perdente tra Francia e Belgio per il terzo posto nella Nations League. La partita andrà in onda su Rai 1 ( che trasmetterà anche la finale di domenica sera). Visto l’interesse che la gara riscuoterà di certo, anche se si tratta solo di una finale per il terzo posto ma è pur sempre una partita dell’Italia, Mediaset ha deciso di variare la programmazione di Canale 5. Per questo motivo il 10 ottobre non andranno in onda nè Amici 21 nè Verissimo. Mediaset spiega che non vuole che il pubblico debba scegliere tra la nazionale e due programmi seguitissimi come Amici e Verissimo.

Ma vediamo nel dettaglio quello che succederà questo fine settimana con la variazione del palinsesto.

Cambia la programmazione di domenica 10 ottobre 2021

Iniziamo con Amici 21. Il talent di Maria de Filippi previsto per le 14 di domenica pomeriggio non andrà in onda. Ma il pubblico potrà comunque vedere lo speciale successivamente. La nuova puntata “lunga” di Amici 21 sarà mandata in onda lunedì pomeriggio al posto di Uomini e Donne. Poi tornerà in onda regolarmente dalla prossima domenica.

Verissimo invece non andrà in onda. Questa settimana un solo appuntamento settimanale per Silvia Toffanin, quello del sabato. Verissimo tornerà in onda alla domenica dalla settimana successiva, come previsto da palinsesto.

A questo punto la domanda è: cosa vedremo la domenica? Ma ovviamente le soap. Come succede spesso, le soap tappano sempre i buchi. Quindi domenica 10 ottobre andranno in onda prima Beautiful, poi Una vita, poi Love is in the air. E per concludere il pomeriggio di domenica ci sarà un film del ciclo Inga Lindstrom. Anche la programmazione di Rai 1 subirà delle variazioni, visto che alle 15 sarà trasmessa la gara dell’Italia e quello che vedremo dipenderà molto anche dalla durata del match che potrebbe variare dai classici 90 minuti ai 120 minuti dei tempi supplementari o allungarsi ancora con i rigori!