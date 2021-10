Nicola Pisu prova a baciare Soleil e arriva il due di picche

Bisogna dire che Nicola Pisu è un po’ indeciso eh…Ha puntato Soleil Sorge da giorni, e questo è sotto gli occhi di tutti. Ha parlato del suo interessamento anche con Alex Belli e con Davide Silvestri, spiegando di essere preso dalla ragazza e di sentire qualcosa per lei. Ma ha anche detto al suo amico Alex, di esser rimasto affascinato da Miriana Trevisan. Belli gli ha consigliato di “avere un focus” su una delle due e alla fine Nicola ha detto che si sarebbe concentrato su Soleil. E ieri alla fine, nel corso della serata dedicata alla festa di Manila Nazzaro per il suo compleanno, è arrivato anche il primo tentativo di vero approccio. In settimana i due avevano giocato spesso sul bacio, Soleil lo aveva stuzzicato e Nicola ieri ci ha provato. Non è stato molto romantico, come potrete vedere dal video, e si è poi beccato anche un bel due di picche.

Nicola Pisu prova a baciare Soleil Sorge: arriva il due di picche

Come potrete vedere dal video, i due stavano ballando in modo bizzarro, con Soleil sul divano a mo di lap dance, come se fosse il palo di Nicola che era scatenatissimo. A pochi centimetri da loro, c’erano Aldo Montano e Lulù Selassiè che stavano parlando. Alla fine Nicola si è letteralmente gettato addosso a Soleil che ha risposto: “No, così no. Piano piano si conquistano le donne, Nic“ scansandosi. Un bel due di picche e un primo bacio, che di certo, se ci deve essere, dovrebbe arrivare in modo ben diverso.

Nicola che si lascia andare e tenta pure di baciare Soleil COSA STIAMO VEDENDO QUESTA SERATA È ARTE PURA #gfvip pic.twitter.com/Br961c6KqT — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 9, 2021

Insomma almeno per il momento Nicola è stato respinto. Ci riproverà, parlerà con Soleil di quello che è successo o alla fine si renderà conto che tra di loro ci può essere solo una bella amicizia? Non ci resta che continuare a seguire le avventure dei due concorrenti nella casa per scoprirlo.