Ad Amici 21 l’arroganza incomprensibile di Flaza che non chiede scusa e se ne vuole andare

Dopo la filippica di Maria de Filippi, che è stata persino fin troppo tenera, rispetto a quello che si è visto in studio ( e si è visto pochissimo a giudicare da quello mostrato successivamente nel post puntata) ci si aspettavano solo delle scuse, testa bassa e umiltà. Quello che abbiamo invece visto dopo la puntata di Amici 21 di oggi è stata tanta arroganza, tanta maleducazione, tanta presunzione. Tutto questo è stato un atteggiamento davvero incomprensibile da parte di Flaza che è rientrata in casetta sbuffando e sbattendo le porte, manco fosse a casa sua, e non ha neppure ripensato alle parole di Lorella Cuccarini, a quelle di Maria, o al fatto che la sua maglia fosse stata sospesa e che quindi rischiasse di uscire. In pochi minuti ha vomitato una serie di cose sulla produzione di Amici 21 accusandoli di averli fatti dormire in una casa nella quale entra acqua dal tetto ( che per l’amor di Dio, potrebbe essere anche accaduto ma di certo è stato fatto il possibile per intervenire); di essersi improvvisata vigile del fuoco per rivolvere la situazione e di non aver chiuso occhio per questo motivo. Dalla sua bocca non un “mi vergogno”, “che ingrata che sono”, “studio gratis, mangio gratis, ho tutto quello che mi serve per vivere e studiare e non pago nulla e dovrei solo vergognarmi per la mancanza di rispetto”. E ok, si possono avere milioni di problemi, tante cose nella testa. E Maria de Filippi è la prima che prova sempre a comprendere il fatto che siano ragazzi, magari alla loro prima esperienza lontani da casa. Però adesso basta. Adesso è arrivato il momento di far capire che questa non è l’educazione, che questi non sono i messaggi che devono arrivare a casa.

Amici 21 : quale sarà il destino di Flaza?

Il mondo si è rovesciato, visto che dopo il filmato integrale di tutte le cose che Flaza ha fatto, avremmo dovuto veder comparire il faccione di Lorella Cuccarini, con un messaggio chiaro: SEI FUORI. E invece ci siamo ribeccati Flaza, che neppure per finta, ha voluto chiedere scusa, dalla sua bocca non è uscita una sola parola giusta. Ha negato anche di fronte a una evidenza imbarazzante, ha accusato altri, ha continuato a dire di non capire. E ha detto che se ne vuole andare…Bene, quella è la porta…