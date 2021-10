Amici 21 anticipazioni: doppia sfida, doppia eliminazione

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Amici 21 in onda domenica pomeriggio su Canale 5? Oggi è stata registrata la nuova puntata speciale del reality di Canale 5 e non mancano sui social le anticipazioni. Dalle talpe del Vicolo delle news apprendiamo che questo pomeriggio ci sono state due sfide importanti che purtroppo non sono andate nel migliore dei modi, almeno per gli allievi che erano entrati nella scuola. A differenza di quanto successo settimana scorsa, con 4 sfide vinte dagli allievi, questa volta le cose sono andate in modo molto diverso. Volete scoprire che cosa succederà e che cosa vedremo il 17ottobre 2021? Ecco per voi spoiler e anticipazioni!

Amici 21 news e anticipazioni: la sfida di Elisabetta

Da quando Elisabetta è entrata nella scuola di Amici 21, bisogna ammetterlo, è apparso parecchio chiaro che si fosse trattato di un favore fatto ad Arisa, visto che era stato promesso alla cantante che avrebbe avuto la sua occasione in questa nuova edizione. Arisa non se l’era sentita di portarla al serale e aveva chiesto alla produzione di darle una nuova possibilità, visto che era entrata da pochissimo nella scuola. Questa possibilità è arrivata ma praticamente per la cantante, il periodo di permanenza nel talent di Canale 5 è stato altrettanto breve. Elisabetta ha perso la sfida.

Amici 21 news e anticipazioni: la sfida di Matt

La puntata di Amici 21 che è stata registrata oggi a Roma, è stata caratterizzata anche da un’altra sfida inattesa. Mentre quella di Elisabetta era attesa infatti, per Matt, le cose sono andate in modo diverso. La maestra Celentano ha chiesto di poter vedere un ballerino di danza classica che si è presentato ai provino e che dal suo punto di vista ha tutte le carte in regola per avere un posto nella scuola. Secondo qualcuno è stata una sorta di “vendetta” per quello che Veronica Peparini aveva fatto con Mirko. In ogni caso il ballerino Matt ha fatto la sua sfida ma non ce l’ha fatta e quindi al suo posto è entrato un ballerino di classico. Alessandra Celentano quindi al momento può contare su Carola, che è bravissima, una vera eccellenza e sul nuovo ballerino che sembra essere altrettanto talentuoso.

In questa puntata di Amici 21 inoltre Maria de Filippi ha voluto sottolineare che tutti i ballerini della scuola partecipano con puntualità e disciplina alle lezioni, che rispettano gli orari, che fanno tutto quello che viene loro richiesto. Tutt’altra storia invece per i cantanti che sono stati per l’ennesima volta puniti.

