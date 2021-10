Miriana Trevisan e Nicola Pisu sempre più vicini tra tenere confidenze e sguardi dolci

A un mese dall’inizio del Grande Fratello VIP 6 potrebbe star nascendo nella casa la prima vera coppia di questa edizione del reality di Canale 5. Non ci vogliamo sbilanciare, visto che Nicola Pisu fino a qualche giorno fa si era focalizzato sulla conoscenza di Soleil e in poche ore poi ( comprendendo probabilmente che dall’altra parte non ci sarebbe stato nessun riscontro) ha cambiato direzione. E’ anche vero che nella casa 1 giorno può equivalere a settimane fuori, nella vita reale, visto che si passano ore su ore insieme. Ed è per questo che tra Nicola e Miriana Trevisan potrebbe nascere qualcosa di puro. Miriana ha definito Nicola Pisu la sua “isola serena la sua isola felice” in questo gioco; parole molto belle quelle usate dalla Trevisan che dice di aver trovato, a prescindere da tutto una persona pura con la quale passare il suo tempo. Si rende anche benissimo conto che la vita è fuori e che forse anche questa voglia di conoscersi meglio derivi dalle dinamiche del gioco, dalla convivenza forzata e per questo ci va con i piedi di piombo. Ma in modo molto dolce e schietto prova a capire che cosa sente Nicola in questi giorni. Tutto è iniziato con un bacio dato per gioco ma a quanto pare, ci potrebbe essere qualcosa in più tra i due.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan sempre più vicini

Nicola ha provato a spiegare alla bellissima Miriana che cosa sente. “Io lo sento che provo qualcosa per te, lo sento qui, nella pancia, provo delle cose che non ti posso spiegare ma io so quando una donna mi piace. Sai quante donne bellissime ho visto in questi anni anche per il lavoro che fa mia madre?” ha detto Nicola a Miriana in giardino provando a spiegarle quello che sente. “Io non vado a letto con una donna tanto per, se faccio una cosa è perchè vedo un futuro, perchè so che potrebbe succedere qualcosa tra noi” ha continuato Nicola che sembra essere davvero molto interessato alla Trevisan. Per il momento solo dolci parole e sguardi complici tra i due ! E come si suol dire in questi casi : se sono rose fioriranno!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".