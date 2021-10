Per Manuel Bortuzzo doppia sorpresa al Grande Fratello VIP 6

Tutto pronto per la puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda il 15 ottobre 2021 e purtroppo ci saranno ancora le sorprese! Sono la parte più odiosa del programma, soprattutto per l’utilizzo che se ne fa da quando Alfonso Signorini è alla conduzione del reality. Un tempo erano cosa rara, oggi invece, occupano praticamente l’80 % della puntata, e non è un caso se gli ascolti del reality di Canale 5 siano in forte calo, tra gli altri motivi, c’è senza dubbio questo. Le dinamiche tra concorrenti nel gioco dovrebbero essere messe al primo posto e non le sorprese con chi arriva dall’esterno. Ma tant’è…Domani per Manuel Bortuzzo ci sarà una sorpresa più che speciale. E se da un lato ci fa piacere per lui, e di certo quello che vedremo sarà un bellissimo momento ( più da Verissimo che da Grande Fratello VIP 6), ci viene anche da dire che ci sono altri concorrenti che non hanno ricevuto neppure un ciao da un parente nell’ultimo mese, da quando il reality è iniziato, mentre Manuel ha abbracciato suo padre, ricevuto la lettera della sua ex e domani avrà modo di salutare due persone davvero speciali. Quando si dice essere tutti uguali…

E forse il primo a non gradire questo atteggiamento un po’ da “privilegiato” è lo stesso Manuel che si è messo in gioco anche per essere trattato come tutti gli altri.

Doppia sorpresa per Manuel Bortuzzo il 15 ottobre 2021 al GF VIP 6

Come anticipato dai promo che stanno andando in onda questo pomeriggio su Canale 5, nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda il 15 ottobre vedremo due persone che sono molto legate a Manuel. Parliamo di Filippo Magnini e di Massimiliano Rosolino, i due campioni che hanno anche fatto un film con Manuel per raccontare un pezzo della sua storia. Sarà sicuramente un bel momento, di questo ne siamo certi. Ma è quello che vogliamo vedere in un reality come il Grande Fratello VIP di continuo?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".