Sophie Codegoni attacca Gianmaria: “Sei falso, sei uno stratega, sei veramente imbarazzante”

E’ scontro nella casa del Grande Fratello VIP 6 tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. L’imprenditore, dopo quello che è successo nell’ultima diretta, avrebbe voluto chiarire con l’ex tronista ma Sophie non ci sta. Infatti continua a credere che ci siano delle cose strane che succedono fuori dalla casa e non solo. Oggi Sophie si è ricordata di un particolare che l’ha lasciata perplessa o forse chissà, le ha aperto gli occhi. Ha notato che nell’intervista per la rivista Chi, l’ex fidanzata di Gianmaria indossava lo stesso pigiama che ha anche lei in casa. Una cosa che l’ha fatta riflettere. E oggi, quando Antinolfi le ha chiesto di parlare, gli ha lanciato delle pesanti accuse.

Nel confronto che c’è stato il pomeriggio del 19 ottobre, Sophie ha usato parole molto forti per parlare con il ragazzo. Le parole dell’ex tronista:

Io vivo di energia io adesso sono confusa, non riesco proprio a pensare di stare con te. Questa situazione non mi piace proprio. Sono tante piccole cose che non mi piacciono. Io non voglio resettare niente . Io resetto nel momento in cui l’altra persona riesce a farmi resettare. Io ti avevo dato uno spiraglio ma ora ho capito che non mi interessa perchè prosciuga tutte le mie energie. A me non interessa entrare in questi triangoli ridicoli. Non mi interessa nulla di tutto questo. Io non ho le farfalle nello stomaco. C’è stata una attrazione fisica e basta. Sei una persona che non mi piace. Le cose che vedo io le vedono anche gli altri. Il mio pensiero è accompagnato da altri mille altri pensieri. Tu non prendi le cose in mano a me non piace. Abbiamo parlato ore e ore di questa cosa. Io non ho bisogno di essere protetta, tu non riesci a prendere le situazioni in mano. Tu sei succube, sei un sottone. Potrebbe essere Soleil come Greta, come Giuseppa. A me quello che ho visto non piace. Non mi piace. Ti prego, sei incoerente. A me non interessa mettermi nei tuoi panni. Giorno dopo giorno io mi rendo conto che sei falso, stai orchestrando tutto e a me non interessa entrare nei tuoi giochi. Per me sei un grande stratega, molto furbo e fai lo scemo per non pagare tutto il dazio. Sei veramente imbarazzante. Puoi recitare tutto il giorno il piccolo principe ma non lo sei. Non mi interessa stare insieme a te in questa cosa. Non ce la faccio più.