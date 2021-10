Ennesimo scivolone al GF VIP 6: Gianmaria nella bufera dopo una frase infelice (VIDEO)

Per tutto il giorno ieri nella casa del Grande Fratello VIP 6 si è parlato, almeno tra alcuni vipponi, di quello che sta succedendo fuori e dentro la casa. Ci sono dei concorrenti che credono alla buona fede di Sophie Codegoni, altri che pensano che la ragazza sia davvero guidata da qualcuno ( Davide Silvestri ad esempio ha una sua tesi e ha suggerito a Gianmaria di aprire gli occhi, volendosi fidare della sua buona fede, almeno per il momento). Altri ancora pensano che sia Soleil ad avere un copione. E c’è anche chi pensa che a essere d’accordo siano invece Gianmaria Antinolfi e la Sorge. Poi c’è anche il punto di vista di Sophie che forse, sentendosi braccata, ha cambiato strategia, allontanandosi dall’imprenditore e accusando lui di averla messa in mezzo a dei teatrini che non le piacciono. Poi c’è tutta la storia del pigiama che Greta indossava nell’intervista su Chi…Insomma un caos. Questa premessa per arrivare ai fatti: mentre ieri sera Gianmaria e Soleil parlavano di tutta questa vicenda, l’imprenditore ha pronunciato delle frasi che non sono passate inosservate e che non sono piaciute a molti spettatori ( neppure a noi). Frasi che denotano una grande mancanza di rispetto e di sensibilità.

Le frasi infelici di Gianmaria Antinolfi al GF VIP 6 (VIDEO)

Commentando quindi la possibilità che lei e Gianmaria siano attori della stessa sceneggiata preparata fuori dalla casa e gestita ancora da qualcuno, Soleil ha esclamato: “Ma saremmo deficienti!”. Gianmaria a quel punto ha aggiunto le fatidiche parole finite al centro della polemica: “Saremmo due handicappati. Ma mentali proprio… Due down!.” Nel video si vede che Soleil ride e non dice nulla su queste frasi, avrebbe potuto suggerire all’imprenditore di scusarsi, cosa che però non ha fatto. E allora sono migliaia le persone a far notare quanto successo questa notte nella casa e a chiedere dei provvedimenti seri per Gianmaria dopo queste parole.