Soleil Sorge in crisi, Gianmaria Antinolfi capisce che sta male e la consola (VIDEO)

Pomeriggio difficile per Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello VIP 6. La vippona infatti ha avuto un momento di sconforto. Gianmaria Antinolfi, che era in giardino a chiacchierare con Aldo Montano, si è reso conto che Soleil si era isolata da qualche minuto e che non sembrava avere la solita carica di sempre. E così si è avvicinato a lei, chiedendole come stesse, e dicendole anche che con lui non deve fingere perchè la conosce. E così Soleil si è aperta, raccontando di essere un po’ malinconica anche perchè da oltre un mese, tutti sono protagonisti di dolci sorprese mentre per lei non c’è mai stato niente, solo momenti di discussione e cose poco piacevoli. “Tutti si aspettano le sorprese, si chiedono che cosa succederà” ha detto Soleil in lacrime in questo momento di sconforto. Ed effettivamente, qualche giorno fa, facevamo proprio notare come ci siano dei concorrenti per i quali non ci sia stato il minimo contatto con l’esterno mentre per altri ( vedi Manuel Bortuzzo ad esempio o Amedeo Goria) le sorprese siano piovute dal cielo.

La crisi di Soleil Sorge al Grande Fratello VIP

Gianmaria ha ascoltato le parole di Soleil che però oltre a sentire la nostalgia dei suoi affetti, si è detta anche un po’ stanca di essere sempre un bersaglio e di avere sempre tutti contro. Lei si impegna a essere se stessa, spiega, ma poi ha sempre tutti contro e questa cosa a lungo andare stanca. Non solo. Soleil non apprezza neppure come viene trattata quando va nel confessionale. “Vado lì e mi chiedono parliamo del drama che succede qui dentro, mai una volta che mi chiedessero di parlare di qualcosa di mio” ha detto la vippona.

Soleil crolla: si sente sola, probabilmente isolata dal gruppo, non considerata e coinvolta.#GFVIP pic.twitter.com/NOjdGgnbWh October 20, 2021

“Io non ho niente a parte i miei follower che mi danno qualche segnale di affetto, qui dentro a nessuno frega niente, nessuno mi da affetto, mi mettono sempre in mezzo a quelle robe lì. Ci fosse una persona che mi viene a chiedere qualcosa di personale” ha detto la Sorge piangendo. “Non ce la faccio più” si è sfogata.

