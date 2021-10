Ad Amici 21 Flaza salta la prova costumi: “mo mi cacciano” e non sbaglia

Nella puntata di Amici 21 in onda oggi, 22 ottobre 2021, abbiamo visto per l’ennesima volta, un errore commesso da Flaza. Ieri avevamo assistito alla chiacchierata che la ragazza aveva fatto con Lorella Cuccarini, per cercare di spiegare i motivi per i quali ha messo su una corazza. Non abbiamo nessun dubbio sul fatto che Flaza abbia avuto un passato complicato, immaginiamo che sia stato difficile combattere contro la depressione. La ragazza ha anche raccontato di aver dormito in strada senza soldi, in contrasto con i suoi genitori. Ma proprio per questo motivo, avrebbe dovuto usare al meglio la possibilità di stare in una scuola dove è tutto gratis, dal cibo alle lezioni. Molti altri ragazzi nella sua stessa condizione pagherebbero per avere la sua stessa possibilità e Flaza non ha capito il punto. Perchè lei avrà le sue ragioni ma il non rispettare le regole, il non riuscire a fare quello che viene chiesto, il mentire, non ha nulla a che fare con tutto quello che Flaza ha raccontato. Si può spiegare l’arroganza, anche la presunzione. Queste possono essere corazze. Ma come si spiega il ritardo alle prove, ad esempio? Lorella Cuccarini ha fatto un bel discorso a Flaza e così come abbiamo visto oggi, quando la cantante ha capito di aver sbagliato per l’ennesima volta, ha immaginato quello che sarà il suo destino. “Mo mi cacciano” ha detto Flaza.

Flaza salta ancora un appuntamento: la decisione di Lorella Cuccarini

Come abbiamo visto nel day time del 22 ottobre, i ragazzi hanno fatto notare a Flaza che non si era presentata alle prove costume. La ragazza però ha detto che non aveva proprio visto gli orari. Poi ha chiesto agli altri se fosse ancora in tempo ma quando se n’è accorta, le costumiste non c’erano più. E così la cantante si è resa conto di aver sbagliato ancora una volta e ha immaginato che sarebbe arrivata una punizione. Non sbagliava perchè come sappiamo dalle anticipazioni, Lorella Cuccarini ha deciso di non rinnovare la possibilità di stare nella scuola di Amici 21.

