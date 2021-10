Il fidanzato di Francesca Cipriani al GF VIP 6 e Alex Belli svela nuovi altarini: “Grazie a Ciccio Pasticcio”

Questa edizione del Grande Fratello VIP è alla canna del gas. Perchè se occupi ancora una bella fetta della puntata a parlare di Francesca Cipriani e del suo fidanzato, dopo solo un mese dall’inizio del gioco, hai davvero vuoti di contenuti. Ma del resto che questo GF VIP 6 sia tutta una sceneggiata, lo si capisce sempre più spesso, e se ne rendono conto anche i concorrenti stessi. Vi pare che ieri non si siano chiesti come mai, per l’ennesima volta Francesca Cipriani abbia avuto modo di incontrare il suo fidanzato, anzi persino di passare una notte con lui? Non sono mica tutti dei fessi e va bene essere solidali alla ragazza ma poi qualche domandina se la fanno anche. Il prode Alessandro si è fatto la quarantena si, è il fidanzato della Cipri ma non è lì per caso. Ricordate le famose cene di cui parlano spesso Soleil, Sophie e gli altri? Sono le stesse cene alle quali ha partecipato anche il fidanzato di Francesca Cipriani, essendo un nuovo amico di Fabrizio Corona. Qualche settimana fa, l’imprenditore lo aveva definito un personaggio ruspante, un nuovo personaggio sul quale puntare tanto. Ed eccolo lì, nella casa del Grande Fratello VIP 6. Chi lo avrebbe mai detto insomma! Certo continuare a pensare che a casa ci sia una mandria di pecore che non capisce nulla di questi teatrici, è parecchio assurdo. Se poi addirittura i concorrenti stessi svelano il circo, facendo il nome di Corona, che diventa “Ciccio pasticcio” per Alex Belli, il gioco è fatto. E’ abbastanza facile capire come si muovano le cose…

Alex Belli spiega perchè il fidanzato di Francesca Cipriani è in casa

L’attore, parlando con Manuel, gli ha fatto capire che Alessandro non è nella casa del Grande Fratello VIP per caso. Non si tratta solo di una bella storia d’amore, di un momento di coppia ma c’è dell’altro, visto che il giovane è molto vicino a Corona. Non fa il suo nome ma lo scrive sul tavolo…

Si può dire C I R C O ?! #GFvip pic.twitter.com/kBPVi4jnc3 October 23, 2021

E il cinema continua…Vedremo se anche Soleil avrà qualcosa da dirci dopo l’ingresso nella casa del fidanzato di Francesca Cipriani, svelerà anche lei altri retroscena?

