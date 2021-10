Raffaella Fico eliminata dal GF VIP 6 torna in studio e attacca Soleil

Con un sorriso a 50 denti e l’espressione di chi ha vinto anche questa battaglia, Soleil Sorge ha accolto l’eliminazione di Raffaella Fico dalla puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda il 22 ottobre 2021 su Canale 5. Espressione di gaudio che non è passato davvero inosservata tanto che una volta arrivata in studio, dove c’era più tempo per un confronto anche se a distanza, la Fico ha voluto subito rispondere a Soleil, ribadendo i concetti che aveva espresso prima di lasciare il gioco.

Le parole di Raffaella Fico contro Soleil Sorge

“Sono stata felice di uscire, ma se fossi rientrata avrei voluto sorridere a quella vipera dalla lingua velenosa. Io non ho mai avuto nulla contro Solei. Però è ovvio che dove una persona per me non è vera, allora reagisco di conseguenza. Perché secondo me è finta in tutto quello che fa e continuerò a dirlo. Ragazzi per me è fasulla e non mi trasmette niente. Mi ritengo una persona molto sensibile e credo si sia visto, però a me lei non piace e non mi arriva al cuore per nulla” ha detto Raffaella ribadendo quello che pensa da sempre della Sorge.

E per l’ennesima volta ha detto che se non ci fossero state le liti in casa, di Soleil non si sarebbe mai parlato ( invece della Fico senza Piero e senza le litigate, si sarebbe parlato moltissimo). E ha rincarato la dose: “Lei è priva di contenuti, senza attaccare noi non avrebbe dato niente. Ha sorriso quando sono uscita, come la vipera falsa che è. Poi dentro la casa si parla di lei soltanto per la gelosia di Gianmaria e le cattiverie che dice. Si tratta della falsità in persona. Che devo fare? A me non va giù, non mi piace e non ci condividerei nulla. So che a te Sonia piace, ma io non la sopporto”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".