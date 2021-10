Amici 21 news: la ex fidanzata di Albe si arrabbia sui social e racconta tutta la sua verità

Da quando sono arrivate le prime anticipazioni della puntata speciale di Amici 21 che avremmo visto domenica, sui social si è molto parlato della storia tra Albe e Serena. Non solo. Si è anche parlato tantissimo della ex fidanzata di Alberto, visto che tanti hanno creduto che i due stessero ancora insieme. Poi sono intervenuti anche gli amici dell’allievo del talent di Canale 5 dicendo che la relazione con la sua ex ragazza era finita già da tempo e che quindi essendo single, si è avvicinato a Serena. Poche ore dopo la puntata speciale di Amici 21 però, a parlare è la ex fidanzata di Albe che ha deciso di dire la sua in merito a quello che sta succedendo fuori e dentro la scuola. E sembra proprio che non l’abbia presa benissimo!

“Non sono abituata a fare questo genere di “storie” ma ho notato che le persone (giustamente) continuano a non capire, dicendo però cose non vere riguardo a una situazione che per me è delicata” ha scritto la ex fidanzata di Albe che ha quindi voluto raccontare la sua verità.

Albe e Serena prima coppia di Amici 21: parla l’ex del cantante

L’ex fidanzata di Albe ha continuato, spiegando ” che non ha più senso stare in silenzio e tenere la verità solo per me. Sono stata lasciata 4 GIORNI prima che uscissero le anticipazioni della puntata del bacio con 5.“

E ancora: “Ho scoperto la verità solo grazie alle anticipazioni, in quanto la motivazione di Alberto era stata che voleva allontanarsi solo per dedicarsi alla sua musica e che se fosse stato qua con me non mi avrebbe mai lasciata. Non mi sarei mai aspettata che il vero motivo non fosse questo!“. E poi: “Concludo dicendo che non so se i loro primi avvicinamenti siano avvenuti prima o dopo la nostra rottura perché i daytime messi in onda sono vecchi. Questo lo può sapere solo lui.. ma sono convita del fatto che anche se a volte fatica ad uscire alla fine la verità esca sempre.”

