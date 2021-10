Che scontro tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo: “Qui finisce in tragedia”

La puntata del Grande Fratello VIP 6 di ieri ha regalato al pubblico anche un epico scontro tra Katia Ricciarelli, ormai sempre più protagonista del reality di Canale 5, e Jo Squillo. Chi segue la diretta del programma sa bene che in casa, tutti si sono resi conto che la Squillo non ama esporsi su questioni che riguardano discussioni, robe futili e altro, per mantenere una sua missione. Lo ha detto più volte anche Manila, ricordando però che alla fine, se partecipi a un reality, devi anche mettere in conto che non puoi sempre parlare dei massimi sistemi. E alla fine anche Jo, ha dovuto quindi rispondere, perchè chiamata in causa, alle accuse di Katia Ricciarelli. Ne è nato un accesissimo confronto.

Che scontro tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo al GF VIP 6

La Ricciarelli ha iniziato al discussione puntando il dito contro Jo Squillo e ricordando alcune frasi dette dalla cantante, frasi che non le sono affatto piaciute: “Tu hai detto che sai tante cose di me, questa è una frase bruttissima e non sorvolare. Spiegamelo, visto che sono una cretina che non capisce le cose. Non mi interrompere quando parlo, se lo rifai chiedo ad Alfonso di andare via. Io sono spiritosa? Tu invece Jo non lo sei per nulla. E smettila di dire di salvare il mondo e divertiamoci.”

La Squillo a questo punto ha deciso di dire la sua. “Mi sono rotta le scatole di essere presa come la buonista. Io non sono bugiarda e non è vero che ho cose brutte su di te che potrei dire. Diciamo che ho una serie di cose che ho vissuto” ha detto la Squillo non facendo però comprendere molto bene quello che voleva dire. E ancora: “Ma non è che posso dire tutte le cavolate che succedono. Siamo donne abbiamo cose più importanti da dire. Ad esempio dovremmo parlare di sincerità, serenità, di cose belle. Io comunque non sono falsa, ma cerco di capire le varie posizioni. Io non farò nessuna lista di cose superficiali che non mi piacciono di Katia. “

La Squillo ha continuato: “Cosa dovrei dire? Che Katia mi passa da dietro e fa le faccette? No, non voglio scendere a un livello così basso. Noi donne abbiamo tante cose da fare piuttosto che sparlarci alle spalle. Cambiare il mondo significa cambiare il nostro modo di relazionarci tra sorelle. Non dobbiamo sparlarci e fare le faccette dietro. Io alle spalle delle altre donne non faccio queste cose! Voglio avere delle relazioni trasparenti e leali con le donne.”

Tra le due donne è caduto poi il gelo tanto che la Ricciarelli ha anche ringraziato che il blocco fosse terminato perchè altrimenti poteva finire davvero male, ha commentato parlando di un “omicidio”. E chissà se la Squillo vedrà prima o poi anche il momento in cui Alex Belli si avvicina a Katia e le dice “Te la sei magnata“.

