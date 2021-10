Manuel e Lulù si baciano di nuovo ma sui social piovono accuse per Bortuzzo (VIDEO)

C’è da dire che quando Manuel Bortuzzo è entrato nella casa del Grande Fratello VIP 6 eravamo tutti felici per la sua presenza ( e lo siamo ancora). Ci saremmo però aspettati qualcosa di diverso. Non liti, non guerre, ma un racconto diverso di come si vive con una disabilità magari. Manuel ha spiegato più volte che non ama i litigi perchè per lui le priorità nella vita sono altre e su questo possiamo essere tutti d’accordo. Ci si può però esporre sulle questioni, senza cadere nelle bassezze, si può essere protagonisti in tanti modi. Nelle passate edizioni del reality sono nate anche bellissime amicizie all’insegna della sana risata, dei giochi, della spensieratezza, tutte cose che stanno mancando in questa sesta edizione del Grande Fratello VIP. Ed è anche per questo che forse da questa notte, quando Manuel ha baciato Lulù di nuovo, molti spettatori hanno iniziato a puntare il dito contro di lui, accusandolo di aver fatto questa scelta solo perchè non si era più parlato di lui nelle puntate in diretta. E pensare che Manuel era davvero per tutti uno dei preferiti di questa edizione ma il suo percorso pieno di incoerenze, sta portando il pubblico a non amare le sue scelte e forse a non consideralo più come un papabile vincitore.

Ieri, dopo la diretta, Manuel e Lulù si sono ritrovati in camera da letto insieme, abbracciati. E dopo le coccole sono arrivati i baci, quelli passionali e veri che hanno riacceso nella principessa le speranze. La ragazza infatti, dopo il bacio, ha subito raccontato a Sophie e a Gianmaria quello che era successo, dicendosi felicissima per questo riavvicinamento.

Manuel Bortuzzo e Lulù si sono baciati di nuovo

Dai social ecco il video del bacio che c’è stato questa notte tra Manuel e Lulù

Non tutti sia chiaro, pensano che Manuel stia recitando una parte. Sono molti i telespettatori che invece vogliono credere al fatto che il Bortuzzo si sia ricreduto e che magari la distanza da Lulù lo abbia portato a rendersi conto che potrebbe provare qualcosa per lei. Chi lo sa…Fino al giorno prima si parlava del fatto che Manuel pur di non baciare Lulù per gioco si fosse girato dal lato di Aldo per dare un bacio finto a lui e oggi parliamo di un ritorno di fiamma…Le strade del GF VIP sono infinite…

