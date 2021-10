Nicola Pisu dorme anche a terra per Miriana Trevisan ma lei è ancora indecisa

Il pubblico del Grande Fratello VIP 6 inizia a nutrire seri dubbi su quello che Miriana Trevisan possa provare davvero per Nicola Pisu. Mentre il figlio di Patrizia Mirigliani si dice innamorato, ma sa che non ama Miriana, perchè sarebbe troppo presto, l’ex di Non è la Rai prova a fare il punto della situazione. Parlando con i vipponi in casa, fa notare che Nicola per lei sarebbe perfetto se solo avesse 10 anni in più. Ma siamo davvero sicuri che sia solo un problema di differenza di età? Perchè noi che guardiamo questa storia a distanza, da casa, abbiamo ben altre percezioni. La cosa che ci sembra più evidente è che tra i due ci sia un forte problema di comunicazione che nulla ha a che fare con l’età di Nicola. Miriana lo sa bene, lo ha anche detto in passato ma sembra averlo dimenticato e continua a ribadire che è l’età il solo ostacolo. Nicola invece, non sembra aver nessun problema in questo senso anzi. Va avanti per la sua strada e ieri lo abbiamo visto anche dormire a terra pur di stare al fianco della sua amata Miriana, per dimostrarle cosa sarebbe disposto a fare per lei ( cosa che però i fan del reality di Canale 5 non hanno molto gradito e che ha fatto perdere nuovi punti a Miriana). La Trevisan invece, parlando con Gianmaria, ha provato a spiegare che cosa le piace di Nicola.

Tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu c’è solo un problema di differenza di età?

Miriana parlando con l’imprenditore campano ha spiegato che la differenza di età che c’è tra lei e Nicola la fa soffrire molto e ha dichiarato: “Non gli può fregare di meno di chi sono, del mio passato, dell’icona che sono stata. Non ha la percezione di chi sono io pubblicamente. Anche questo è un vantaggio e mi piace tantissimo. Guarda, mi piacerebbe tanto che avesse dieci anni in più, tanto, tanto.“

La Trevisan quindi ha ribadito la sua posizione e l’intenzione di non andare avanti ( anche se poi nel corso della serata ci sono stati altri baci tra lei e Nicola). Ha detto: ” Se fosse più grande sarebbe perfetto. Ed è perché è più piccolo che mi prendo i miei tempi. Per essere sicura aspetto la nostra vita fuori. In ogni caso giochiamo e stiamo benissimo.“

Se è vero che Miriana è chiara, che dice tutto, è anche vero che ha di fronte una persona più fragile di lei e di questo se ne dovrebbe rendere conto perchè i discorsi, valgono si, ma fino a un certo punto.

