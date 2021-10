Amici 21 anticipazioni: sfida cover canzoni d’amore, la classifica di Nek

Nella puntata di Amici 21 in onda domenica pomeriggio, ci sarà una nuova sfida dedicata ai cantanti. Anche questa settimana infatti arriverà un grande artista a giudicare i ragazzi e le ragazze in gara. Come abbiamo visto nel day time di oggi, Maria de Filippi ha invitato i cantanti a scegliere una delle canzoni d’amore della lista preparata dalla produzione. Il compito è quello di raccontate che cosa è per loro l’amore: l’amore per una persona cara, per il proprio cane, per la musica. E così i ragazzi hanno scelto i loro brani, e nella puntata di domenica 31 ottobre 2021 vedremo le esibizioni. A giudicare questa nuova sfida per i cantanti di Amici 21 ci sarà Nek, anche se gli allievi ancora non sanno nulla!

La puntata che vedremo domenica è stata registrata questo mercoledì per cui è già possibile sapere quello che accadrà. Curiosi di sapere come andrà a finire la nuova sfida delle cover? Dopo Giorgia questa volta tocca a Nek dare i voti.

Amici 21 news e anticipazioni: la classifica delle cover

I cantanti hanno avuto modo di scegliere tra 22 canzoni d’amore diverse, scrivendo poi anche delle barre a piacere. La prima in classifica secondo il giudizio di Nek è stata Rea che ha interpretato Baby can I hold you, e sembra aver stupito tutti tantissimo con la sua esibizione. Al secondo posto poi c’è stato Luigi. Terzo posto conquistato invece da Alex, anche questa settimana tra i primi della graduatoria. Ultime Nicol e Ale. Ma non c’è stata solo la classifica. Maria de Filippi e la produzione hanno infatti deciso di fare una sorpresa speciale ad alcuni ragazzi. In particolare, stando alle anticipazioni di quello che vedremo nella prossima puntata di Amici 21, ci sarà tempo per due momenti molto emozionanti.

Lda ha scelto di dedicare la sua canzone al fratello Claudio mentre Tommaso ha dedicato la sua canzone alla fidanzata Maria. Per i due cantanti c’è stato modo quindi di vedere in video il fratello e la fidanzata, con un momento pieno di emozioni per tutti.

