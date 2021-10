Jo Squillo diversamente mamma incontra la sua Michelle al GF VIP 6

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP 6, Jo Squillo aveva svelato un pezzettino della sua vita privata raccontando di non aver mai avuto figli ma di sentirsi mamma da circa tre anni, da quando l’incontro con una ragazza speciale le aveva cambiato la vita. In una intervista a pochi giorni dal debutto del Grande Fratello VIP 6 aveva dichiarato: “Sì, che sono «diversamente mamma»: anche se non ho fatto figli, tre anni fa ho incontrato una figlia. Questo, se capiterà, lo racconterò al Gf.” E così ieri Alfonso Signorini le ha voluto fare una bella sorpresa, facendole incontrare Michelle, la ragazza che Jo considera una vera e propria figlia. E possiamo dire, dopo aver visto la giovane Michelle nella casa del GF , che anche se non ha il sangue di Jo, è praticamente il suo clone. “Ma che te frega della scuola, ti ho parlato di un sacco di cose e tu mi chiedi della scuola” ha detto Michelle rispondendo a Jo che si era anche preoccupata di come stessero andando le cose per Michelle. La ragazza invece è entrata in casa come un vero e proprio uragano facendo sapere a Jo che il DDL Zan è stato affossato, che una ragazza in Afghanistan è stata decapitata solo perchè voleva giocare a pallavolo. Insomma rispettando tutte le regole per le quali non bisognerebbe dire nulla ai concorrenti di quello che accade fuori…Ma ormai il GF è tutto un altro programma e Michelle ha avuto campo libero. Una vera e propria “sorella Jo” in miniatura Michelle, partita a razzo come una macchinetta e impossibile da fermare anche per Alfonso Signorini che alla fine ci ha rinunciato.

L’uragano Michelle travolge Jo Squillo

La Squillo pensava che per lei non ci sarebbero state sorprese e invece è arrivata come un urgano nella casa proprio la sua figlioccia che le ha portato un bellissimo messaggio. Le ha detto che è una mamma meravigliosa e l’ha invitata a mostrarsi per quello che è fregandosene di quello che dicono o pensano gli altri.

“Sei unica e libera, sai andare oltre le barriere del sangue“, continua Michelle, “insegna a tutti la sorellanza come sai fare tu”. Una bellissima sorpresa che è stata una dolce carezza per Jo Squillo che ha davvero apprezzato moltissimo l’incontro con la sua amata Michelle.

