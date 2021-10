Tutto pronto per il ritorno su Canale 5 di All together now alla quarta edizione: le anticipazioni

Non è un programma che ha brillato nelle sue prime tre edizioni per ascolti ma è uno show che a quanto pare piace a Mediaset. Ed è per questo che All Together now torna con una nuova edizione che vedrà al timone anche quest’anno Michelle Hunziker. Il giorno scelto? La domenica sera. Dopo Scherzi a parte, un altro show per tutta la famiglia al posto di Live-Non è la d’Urso. E non mancano le prime anticipazioni che ci rivelano come sarà il programma giunto appunto alla sua quarta edizione. Scopriamo ora delle anticipazioni in attesa di tornare a ballare con tutto il cast di All Together now.

All together now torna su Canale 5: le anticipazioni

Da domenica 31 ottobre in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, torna “All Together Now – La musica è cambiata”. Alla guida del game-show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, Michelle Hunziker.

Confermata anche in questa nuova edizione la giuria vip, che si aggiunge al Muro Umano, composta da quattro pesi massimi della musica italiana: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo.

14 concorrenti si sfideranno nel corso delle puntate per aggiudicarsi il premio finale di 100mila euro e la possibilità di realizzare una cover con la radio partner R101. Uno di loro, inoltre, si aggiudicherà 15mila euro, valore del premio messo in palio da WINDTRE, sponsor del programma.

Le performance dei concorrenti che saliranno sul palco di “All Together Now” saranno valutate dai quattro giurati e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo.

La giuria di All together now e il meccanismo di voto



Le temibili giurie commenteranno a microfoni aperti e senza freni la presentazione, il look, la simpatia e, naturalmente, l’esibizione canora degli aspiranti cantanti. Solo chi riesce a entusiasmare ed emozionare la giuria e il Muro ha la possibilità di proseguire il suo percorso ad “All Together Now”. Ogni volta che un componente del Muro si alza e canta, attribuisce il proprio voto al concorrente.

Al termine dell’esibizione gli aspiranti cantanti scopriranno il giudizio del Muro che potrà essere confermato o modificato dai quattro giurati. J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo avranno facoltà, infatti, di aggiungere o togliere, al voto dato dal Muro, fino a un massimo di 5 punti ciascuno, oppure confermare il punteggio assegnato del Muro stesso. Inoltre, per una volta sola a puntata, i quattro giudici potranno regalare a uno dei cantanti in gara un voto intoccabile e inappellabile da 100 punti, garantendogli il passaggio del turno alla puntata successiva.

Al termine di ogni puntata, i due concorrenti che hanno ottenuto il punteggio più basso si sfideranno: il perdente verrà eliminato.

