Grande Fratello Vip 6: la magia di Giucas Casella è fake, il gobbo smentisce tutto lo studio

Grande Fratello VIP 6 continua due volte alla settimana ad allungare il brodo della diretta televisiva con scherzi e momenti di televisione che moto poco hanno a che vedere con il mondo dei reality show. Vittima preferita di questa edizione del programma è il povero Giucas Casella che, a causa della sua immagine di celebrità un po’ rintronata, finisce in ogni puntata al centro di alcuni siparietti trash.

Per tre puntate gli hanno fatto credere che casa sua sarebbe stata in parte demolita a causa di inesistenti irregolarità legate all’abusivismo edile; poi gli hanno fatto credere che il suo piccolo cane si sarebbe accoppiato con un cane di taglia molto grande. Oggi, oltre a tornare sulla faccenda del quadrupede in calore, Alfonso Signorini e soci hanno combinato di più: lo hanno invitato in studio per un esperimento di mentalismo.

Grande Fratello Vip 6: la magia di Giucas Casella è un fake

Una volta giunto in studio, Giucas Casella ha replicato uno dei suoi storici numeri di magia: ha chiesto a tutti i presenti di intrecciare le dita della ani fa loro e di poggiare le mani sulla fronte. Dopo alcuni gesti di magia, tutti in studio hanno raccontato di avere le dita bloccato e di non poter essere in grado di liberarle. Prime su tutti, le due opinioniste in studio Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che hanno lamentato a più riprese di esser finite sotto il sortilegio di Giucas Casella.

L’unico in studio a non esser caduto nel mentalismo di Giucas Casella è stato Alfonso Signorini, che nel corso di tutto l’esperimento magico ha preso in giro il “vippone”. Del resto, le sue mani non si sono bloccate e Casella ha giustificato questa sa defaillance dicendo che il conduttore non era abbastanza “ricettivo”. L’esperimento del mago si è poi concluso con la rimozione del sortilegio e la liberazione di tutti coloro che avevano le mani bloccate. Esperimento riuscioto?

In realtà è stata tutta una montatura. E a testimoniare il fatto che fosse tutto preparato, ci pensa un gobbo digitale catturato da un abile spettatori e riportato su Twitter. Il suggerimento di scaletta apparso a schermo recitava: “Giucas fa il suo show. Sonia e Adriana restano legate”, esattamente quanto accaduto in studio. Possiamo affermare che tutto lo “show” fatto da Casella era in realtà costruito a tavolino? Le prove non mentono…

