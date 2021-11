Signorini rimprovera Soleil per la frase su Gianmaria lei chiede scusa ma a metà

Sul finale della puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri, 1 novembre 2021, Alfonso Signorini ha mandato in onda uno spezzone del discorso che Soleil Sorge stava facendo con Alex Belli e Davide Silvestri, parlando di Gianmaria. In settimana sui social si è molto parlato delle frasi di Soleil che aveva paragonato Gianmaria a uno scarafaggio, di quelli duri da uccidere se non con l’acido. Frasi che avevano fatto indignare una buona fetta di pubblico. Nel video mandato in onda, si sente lo stesso Davide, dire a Soleil di non esagerare; l’attore probabilmente si è reso conto che la metafora non era delle migliori. Rivedendo il video, la Sorge in un primo momento si è scusata, poi ha detto che non doveva chiedere scusa per quella cosa che aveva detto. “Non era minimamente vicino al parlare dell’acido di buttare l’acido” ha detto Soleil. Il conduttore le ha fatto notare che hanno ben capito le sue intenzioni, altrimenti lei non si troverebbe nella casa del Grande Fratello VIP 6. “Mi offendi perché non l’avrei mai detto in questo senso, io lotto contro queste cose!” ha detto la Sorge che si è ritrovata travolta da una ennesima polemica.

Alfonso Signorini rimprovera Soleil Sorge

“Se noi avessimo creduto che la cosa fosse stata grave, ti avremmo già squalificato. Se dite ‘È lontanissimo dai miei principi’, allora prima di parlare pensateci due volte! Anche perché poi volete sempre giustificarvi ed è molto antipatico. Anzi, evita proprio di parlare con certe similitudini che sono delle scemenze assurde!” ha detto il conduttore del GF VIP 6.

Anche in questo caso però la Sorge, come ha fatto in passato in altre circostanze, ha continuato a spiegare le sue ragioni, senza scusarsi. Una cosa che non è piaciuta al conduttore che l’ha bacchettata: “Io vedo che tu ti ostini a volte a non capire! Anziché dire ‘Alfonso, mi scuso con Gianmaria perché ho usato una similitudine del tutto priva di significato e di senso’, che sarebbe la cosa più giusta da fare, tu dici ‘Non era quella la mia intenzione’. Ma lo sappiamo, altrimenti ti avremmo mandata fuori! Devi chiedere scusa e basta!” . La vippona si è quindi scusata con Gianmaria.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".