Miriana Trevisan allontana Nicola Pisu che reagisce malissimo: “Non sono un giocattolo, basta prendermi in giro”

Ieri i vipponi nella casa del Grande Fratello VIP 6 sono stati chiamati a rispondere alle domande del pubblico a casa nelal social room. Miriana Trevisan ha quindi risposto a chi le ha chiesto se tra lei e Nicola fuori o dentro la casa ci possa essere qualcosa, se si rivedranno o meno. La Trevisan ha fatto capire che una volta finito il gioco, i due potrebbero prendere strade diverse e che non è il caso che l’uno aspetti l’altro. Nella casa poi, tra Nicola e Miriana c’è stato un confronto, l’ennesimo. La Trevisan ha provato a spiegare a Nicola il suo punto di vista: “Se ti parlo è perché l’attrazione c’è. Però non mi va di gestirla qui. Prendo la distanza fisica e lo faccio sia per me che per te. Non sono ancora innamorata, ma sono molto attratta, non sono indifferente. E ancora: “Ora non me la sento di dormire vicini, perché sono attratta ed è una cosa che faremo fuori. Tu pensi soltanto a te stesso, ma ricorda che io sono una persona con un bambino. So bene che tu sfogheresti la nostra attrazione e coltiveresti tutto qua dentro, io no.” Le parole di Miriana sono un po’ incoerenti, visto che comunque nel discorso precedente aveva detto che neppure fuori, poteva esserci qualcosa con Nicola. La vippona ha poi continuato: “Quando tu mi dici di venire sotto le coperte e io metto un divisorio mi sembra poco sensato, quindi è proprio meglio evitare. Se questo mio atteggiamento ti infastidisce o non lo consideri naturale, sei libero di non aspettarmi.

La Trevisan ha anche detto che lei non avrà mai l’atteggiamento di una fidanzata passionale, che nella casa non succederà nulla di quello che Nicola forse si aspetta. Quello che destabilizza Nicola però è il discorso che Miriana fa sul fuori: gli dice che aspetta di vederlo a cena senza telecamere, che è curiosa di sapere come andranno le cose tra loro fuori…Ed è anche per questo che forse Nicola ha reagito male, e poi Miriana lo ha accusato di essere come gli altri uomini. Il Pisu si è quindi sfogato con Clarissa.

Lo sfogo di Nicola Pisu dopo la discussione con Miriana Trevisan

Nicola dopo settimane passate a corteggiare Miriana e a sentire discorsi un po’ troppo incoerenti alla fine ha “sbroccato” come si dice a Roma: “Lei non è chiara e io sono un co****e di me**a. Non sono venuto qui per farmi prendere in giro da nessuno. Se volete abboccare a quello che dice lei allora fatelo. “

E ancora: “Poi mi ha detto ‘quando uscirai avrai tante donne intorno’. Ma che discorso immaturo è? Ci soffro e sono deluso, arrabbiato, non me lo merito. Mi dice di allontanarci e che poi fuori si vedrà, ma cosa significa? Sono un computer che posso programmarmi? Ma cosa stoppi? Mica stiamo giocando una partita di calcio che fermi il gioco.”

E poi: “ Lei si deve chiarire le idee e poi dovrà prendere una decisione, ma che sia quella. Se deciderà di fermarsi allora basta, io la cancello dalla mia vita. Se una persona ti piace non dici forse vediamo fuori, ti piace dentro e fuori, non sono un giocattolo. Mi dice sempre che sono troppo piccolo, ma mi sembra di essere più maturo di lei“.

Il discorso di Nicola nella casa del Grande Fratello VIP 6 ha convinto molto il pubblico a casa che si è schierato nettamente dalla sua parte sottolineando, con i commenti sui social, la grande incoerenza di Miriana Trevisan e dando quindi ragione al figlio di Patrizia Mirigliani. Forse ci aveva visto lungo la mamma…

