Il Grande Fratello VIP 6 si allunga fino a marzo 2022 e c’è il primo nuovo concorrente

Andrà in onda questa sera una nuova puntata del Grande Fratello VIP 6 ma oggi, più che di quello che accadrà nello studio di Canale 5 e nella casa, ci si concentra su una notizia arrivata da Tvblog. Sul seguitissimo portale dedicato al mondo della tv, si legge una notizia che fa scalpore. Il GF VIP si allunga e su questo, non c’è nulla di nuovo. E’ la data che desta qualche perplessità, almeno visti gli ascolti incassati fino a questo momento. La data di chiusura: il reality si allungherebbe, stando alle indiscrezioni, almeno fino a metà del mese di marzo 2022. Una notizia che quasi certamente sarà prima o poi confermata anche da Signorini, che in più di una occasione in ogni caso, ha fatto sapere che il reality si sarebbe allungato. Seguendo però le dirette, e ascoltando di discorsi fatti dai vipponi, la nostra sensazione è che non tutti abbiano una vera e propria idea di quello che succederà. Ad esempio, qualche settimana fa, Clarissa Selassiè, parlando con gli altri concorrenti, faceva notare quanto fosse triste passare il Natale lontano dalla famiglia. E ricordava che i concorrenti del GF VIP 5 erano stati “costretti” a restare nella casa, accettando di andare avanti rispetto alla data di chiusura che era stata pensata all’inizio. Clarissa spiegava che lei non avrebbe mai accettato di restare nella casa a Natale e che non vede l’ora di uscire dal reality anche per dedicarsi alla preparazione di quella che per lei è la festa più importante dell’anno. La conversazione tra Clarissa e gli altri, ci fa quindi pensare che i vipponi, non abbiano idea della reale durata del reality e che magari, proprio come successo lo scorso anno, saranno poi chiamati a scegliere se restare nella casa oppure no.

Grande Fratello VIP 6 si allunga e arrivano nuovi concorrenti

Il reality quindi si allunga, la data della finale dovrebbe essere, secondo TVblog, il 14 marzo. Prima di Natale, il programma dovrebbe rinunciare al doppio appuntamento settimanale, andando quindi in onda solo una volta alla settimana. Ovviamente nelle prossime settimane inizieranno a entrare nuovi concorrenti, come era successo anche nella passata edizione ( anche se poi la finale si è giocata tra gli “storici” protagonisti, i vipponi che erano in casa sin dal primo giorno). Tra i nuovi concorrenti dovrebbe esserci anche il Divino Otelma che, come qualcuno di voi saprà, ha un conto in sospeso con Francesca Cipriani, a causa della quale, dovette abbandonare l’Isola dei famosi, e passare diversi giorni in ospedale, dopo un incidente provocato dalla pupa.

