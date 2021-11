Alex Belli minaccia di uscire dal GF VIP 6 ma alla fine resta nel game

Lo ha continuato a dire nel corso di tutta la puntata, dopo il suo incontro con Delia Duran. Lo ha detto ai suoi compagni nelle pause, lo ha detto mentre il Grande Fratello VIP 6 era in onda solo su Mediaset Extra. Alex Belli voleva lasciare la casa e dopo la diretta, durante la quale Signorini gli ha consigliato di dormirci su, ha minacciato di lasciare “il game” per correre da sua moglie. “L’ho vista negli occhi, ho capito che fuori c’è qualcosa che non va” ha detto a Nicola mentre il Pisu cercava di convincerlo a restare in casa. La casa dalla quale, dal nostro modesto punto di vista, avrebbe dovuto essere espulso anche solo per la vicinanza che ha avuto con Delia Duran in giardino, non rispettando in nessun modo le distanze di sicurezza. Ma tanto in questo programma, tutti fanno il che cavolo vogliono fare senza un conduttore che alzi la voce e inviti i concorrenti a rispettare le regole, un vero e proprio circo imbarazzante ormai. in ogni caso, il Belli, che è anche finito in nomination, dopo la diretta, s è più volte avvicinato alla porta rossa, minacciando di andare via per raggiungere sua moglie, cosa che però poi non ha fatto.

Alex Belli vuole lasciare il Grande Fratello VIP 6 e si avvicina alla porta rossa

Minacciando quindi di uscire, Belli ha spiegato le sue ragioni: “Io vado fuori ragazzi, non vengo in confessionale. Sole io non ce la faccio più a stare qua dentro lo capisci? Tu devi rimanere qua dentro. Devi restare e io non voglio metterti in questa roba qui. Mi dispiace di averti trascinato in questa situazione. ” Belli si riferisce a Soleil, la sola a corrergli dietro chiedendo di non prendere decisioni affrettate e di restare. E ancora: “Non era il mio game, non era la mia roba. Io sono qua per dimostrare la mia artisticità, non per perdere la mia vita fuori. Il fatto è che non ce la faccio a stare qui a fingere. “

E ancora: “Perché è venuta la mia donna prima e mi ha guardato negli occhi. Non è il mio gioco. Il mio amore è molto più importante di tutta questa roba. Basta così non va e non mi piace. Tra l’altro non sto bene così dopo quello che è successo”. Diciamo che come ha detto Adriana Volpe, ricordando anche quello che era successo all’Isola dei famosi tra Alex Belli e Cristina Buccino, con l’intervento della moglie di Alex Katarina, l’attore dimostra la sua artisticità in modo parecchio bizzarro ecco…

Per convincerlo a restare nella casa, la Sorge ha detto ad Alex che sarebbe uscita insieme a lui: “Se lo vuoi fare io vengo con te, te lo giuro. Non resto qui dentro dopo una roba del genere. Quello che è successo non mi piace. “

E ancora: “Qui dentro mi prendo la me**a e sento gente che sparla alle mie spalle tutti i giorni. Quindi se te ne vai vengo anche io. Purtroppo ti capisco, ma non è il modo. Adesso ci ragioniamo, poi decidiamo a mente fredda. Se dopo vorrai fare questa scelta verrò anche io fuori dal GF Vip“. Sapete come è finita ? Non è uscito nessuno.

