Katia Ricciarelli infuriata con Alex Belli: “Sei maleducato, ti do una sberla”

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 succede di tutto ma immaginare che si potesse litigare anche per la Bohème…Chi lo avrebbe mai immaginato. E invece è successo nella serata di ieri con una accesissima discussione che ha visto Katia Ricciarelli protagonista. Non è la prima volta che la cantante si confronta con toni molto accesi con un altro vippone e anche ieri sera ha avuto qualcosa da ridire sull’atteggiamento di Alex Belli e di altri concorrenti del reality di Canale 5. E siccome Katia non è una che le manda a dire, ha spiegato il suo punto di vista in maniera molto chiara, anche se Alex ha continuato a farle notare, nel corso di tutta la discussione, che era un confronto davvero inutile perchè si basava su un fraintendimento di fondo…

Tutto è iniziato quando nella casa del GF VIP 6 è stata mandata in filo diffusione l’opera lirica in una versione cantanta da Katia Ricciarelli. Non tutti i vipponi hanno deciso di ascoltare e Katia se l’è presa…

L’attacco di Katia Ricciarelli ad Alex Belli

Le parole di Katia delusa: “Quella era la Bohème cantata da me! Se tu senti una musica diversa da quella che ascolti di solito e io sono qui davanti a te, devi avere un minimo di educazione.“

E ancora: “ Sono molto delusa, avete riso fino a quando non mi sono arrabbiata. Ridevate come matti. Non vi siete visti? Ridevate come pazzi, quindi non ridevate per la Bohème, fatalità. Dovete essere più educati. Perché devi gridare contro di me?! Io sono rimasta male, eravate qui a ridere e scherzare. Per fortuna siamo mondi diversi, ma ricorda che ci vuole rispetto per la musica. non voglio sentire più un mio brano in questo programma, basta! Ma chi ti credi di essere? Scendi, tu, lui e le vostre str****te. “

A Katia non sono poi piaciuti i toni della discussione: “E inizia ad abbassare la voce con me da adesso. Stavo cantando io e meritavo rispetto, smettila non sei educato. E non trattarmi così che ti allungo una sberla. Te la do e ti mando via”.

Alex ha cercato di spiegare che si stava ridendo per un altro motivo e ha detto la sua sulla questione usando un tono che a quanto pare a Katia non è piaciuto: “Stavamo ridendo su altre cose nostre, mica abbiamo bisogno del vostro permesso. Oppure adesso facciamo rimettere la Bohème e stiamo tutti in silenzio. Se vuoi litigare su questa roba io mi dissocio. Non sono stato maleducato e io non ti permetto di dirmelo. Voi siete pazzi sul serio. “

E la discussione è andata avanti: “Smettila di dare colpe a noi che stavamo soltanto ridendo, è una colpa? In questa casa non si può dire nulla. Ho ascoltato questa Bohème, ma non esageriamo. Adesso mi girano i co*****i. Stiamo tutti zitti e ascoltiamo i pezzi senza ridere, ballare o cantare. Ragazzi io non ce la faccio più con questo bigottismo del ca**o. Perché qui non si può più vivere tranquilli”.

