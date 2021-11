Lulù ci ricasca e Manuel continua a trattarla come una pezza tra parolacce e toni alti (VIDEO)

Lo abbiamo detto e ripetuto milioni di volte: Lulù è asfissiante, una palla al piede, una cozza, tutto quello che volete. Ma se in questi giorni si è riavvicinata a Manuel in modo troppo soffocante è perchè lui per l’ennesima volta l’ha illusa, perchè le ha fatto credere una cosa che non esiste. Il Bortuzzo lo sa bene che non ci sarà mai nulla tra loro. Lo sanno tutti in quella casa e anche fuori. E visto che ha detto sin dall’inizio che non deve vare sconti, allora possiamo senza dubbio affermare che una ragazza ma in generale una persona, non si deve e non si può trattare come lui fa con Lulù. Avrà tutte le ragioni del mondo per essere incavolato nero con la vita per essere [email protected]@ ma non può usare Lulù come pungiball. E’ un essere umano così fragile che non merita in nessun modo, nonostante il suo essere opprimente, parolacce, toni alterati e persino che le si lancino in faccia degli oggetti. Manuel nella casa del Grande Fratello avrebbe potuto dimostrare molto di più ma per il momento, per noi, è davvero un grande no.

Il discorso di Manuel Bortuzzo a Lulù

Questa mattina, quando per l’ennesima volta Lulù ha cercato un confronto, Manuel si è inalberato. La nostra sensazione è che il giovane si sia sentito sotto scacco da quando la principessa sulla mano gli ha scritto che lo ama. Sicuramente esagerato, sicuramente troppo, ma anche i modi di Manuel sono condannabili.

Parlando con Lulù, Manuel ha detto: “Perché sei qua adesso? Porca puttan* è tutto il giorno che mi vieni dietro ed io ti dico di lasciarmi in pace. Tu non ascolti e non capisci un cazz* di ciò che dico. Non ho più voglia di risolvere niente. Ma stai zitta, non si risolve niente lasciami in pace. Che cazz* ne so io di cosa sei fuori. Permettimi di dirti che mi hai rotto il cazz*, non capisci o non vuoi capire. Non ti voglio credere… dici cose e poi fai altro. Il troppo mi dà fastidio, non vedo più il bello. Vattene, vattene, vattene… sono venuto qua per rilassarmi e ancora qua sei. Ti dico di lasciarmi in pace e non lo fai. Io non posso vivere con una donna così al mio fianco? No! Fine… sono venuto qua per stare in pace.“

Eancora: “Se tu mi lasci in pace torniamo ad essere due persone normali e finisce bene. C’ho il cazz* pieno, posso avere i coglion* pieni dopo due mesi? Tu non hai capito ma non importa… Mi sono rotto il cazz*, ci ho già rimesso… devo subire perché non mi capisce, non c’è stato un giorno. Quello che c’era prima non torna. Va tutto benissimo, sti cazz*. Queste sono le tue parole ma i fatti dimostrano altro e non ci credo.“

Lulù ha chiesto a Manuel di non urlarle contro, di capire che lei non è sempre così ma che in casa non riesce a essere diversa. E in lacrime: “Ti prego Manu mi devi ascoltare, non voglio che finisce così. Non posso vivere questo incubo. Tu sei buono e vuoi fare il cattivo. Io non sono fatta così… Questo mi fa incazzare perché hai visto questo lato di me e ti sto chiedendo scusa, per favore… perché stamattina mi hai detto… mi devi dare una possibilità. Io voglio quello che c’era prima tra di noi.”

Lulù non si rende proprio conto dei messaggi chiari che sta lanciando Manuel ma del resto lui stesso ha continuato a illuderla soprattutto nelle ultime settimane e questi sono i risultati.

