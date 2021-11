Jessica sbotta con Lulù: “Fai il tappetino, non fai una bella figura”

Dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6 di ieri, Jessica e anche le altre ragazze in casa, hanno cercato di parlare con Lulù Selassiè per farle capire che l’atteggiamento che ha con Manuel è totalmente sbagliato. Su questo concordiamo tutti e lo abbiamo detto sin dal giorno 3 che la principessa probabilmente, si sta solo facendo del male partecipando a questo reality. Che è pesante, egoista, infantile ma anche tanto fragile e bisognosa di aiuto e che quindi non si può fare con lei il gioco dell’oggi ti bacio domani no. Con un’altra ragazza sarebbe stato diverso. Ed è anche vero che Manuel ha bisogno dei suoi spazi, ma questo non dovrebbe però corrispondere poi all’uso di quelle parole nei confronti di un’altra persona. Detto questo la colpa più grande resta quella di chi non interviene dall’esterno. Gli autori del GF VIP avrebbero dovuto richiamare Lulù in confessionale e dirle di tagliare corto, di darsi una regola invece che aspettare la prima serata per fare una strigliata in diretta. Non sarebbe stato meglio un bel consulto con una psicologa di cui tanto avrebbe bisogno?

La reazione di Manuel

In ogni caso, Jessica ieri, per l’ennesima volta, ha provato a far ragionare sua sorella.

Jessica invita sua sorella Lulù a cambiare atteggiamento

Delusa da quello che ha visto in puntata Jessica ha invitato sua sorella a cambiare atteggiamento, insieme a lei ci hanno provato anche Manila e Francesca a farla ragionare. Ci saranno riuscite?

Guarda la ripercussione che ha avuto il tuo voler dire per forza la tua caz*o di frase! Non avresti nemmeno avuto le nomination perché considera che Manuel ti ha votato per quello perché non ce la fa più, Alex perché vuole bene a Manuel! Non ti dico che è stata colpa tua, nemmeno sua però tutti e due così non va bene. Tu non ascolti quando parlo! Hai 23 anni, non ne hai 12, devi capire certe cose! Quello che dice Manuel è chiaro come il sole…

Lulù ha continuato a spiegare che avrebbe voluto solo dire una cosa a Manuel e che lo ha seguito per questo motivo. Ma la sorella ha cercato di farle capire che questo atteggiamento non va bene e non perchè Manuel è sulla sedia a rotelle ma sarebbe stato lo stesso discorso con qualsiasi altra persona.

State sotto lo stesso tetto, e quindi dove scappa? Non scappa da nessuna parte! Non stai ascoltando… tu fai la lista della spesa con la lista delle scuse e delle motivazioni senza ascoltare quello che ti sto dicendo io.

E ancora:

Te non ci fai una bella figura, non fai fare una bella figura a mamma che dice ‘ma come cazz* l’ho cresciuta a questa che fa ste cose’, tu devi dargli i suoi tempi. Adesso non lo cercare, fatti cercare te, anche per te stessa, per il tuo orgoglio, la tua dignità. Perchè così sei sembrata il tappetino di turno che è andata a leccare anche la ruota della sedia di Manuel per cosa? Per dirgli una frase del caz*o che potevi dirgliela anche dopo?!

Lulù si è giustificata dicendo che tante volte vorrebbe parlare con lei e con Clarissa ma che ha la sensazione che loro non vogliano stare con lei. Jessica quindi l’ha invitata ad andare a parlare anche con gli altri, visto che se fosse entrata da sola non avrebbe avuto il supporto delle sorelle, se anche ha questa sensazione che comunque a suo dire non è corretta.

