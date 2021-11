Raimondo Todaro vs Alessandra Celentano: “Disonesta, l’hai fatta fuori dal vaso”

Puntata incandescente sul finale quella di Amici 21 in onda oggi 14 novembre 2021. Alessandra Celentano e Raimondo Todaro hanno avuto un accesissimo scontro iniziato dopo la coreografia di Mattia e Carola. Raimondo non ha gradito le parole di Alessandra che parlava dell’esibizione come di un latin show, facendo anche i complimenti a Carola che, da non ballerina di latino, aveva comunque fatto una ottima esibizione. Raimondo ha sbottato insinuando che la Celentano avesse fatto fare una coreografia molto semplice per Carola pur di non metterla in difficoltà. “Ma quale latin show questo era un trasloco con Mattia che prendeva Carola e la spostava da una parte all’altra non abbiamo visto nulla, sei disonesta, e non puoi giudicare quello che non conosci io non lo faccio con le cose tue” ha tuonato Raimondo Todaro. La maestra Celentano ha spiegato che, non conoscendo la tecnica ha chiesto a Umberto di Montare la coreografia e che non accetta di essere considerata una persona disonesta perchè queste offese non sono tollerabili. Ma Raimondo era realmente inviperito tanto da arrivare anche a dire alla sua collega: “Lo vedi anche Veronica la pensa come me, questa volta l’hai fatta fuori dal vaso.” La Celentano a quel punto ha chiesto a Maria di far intervenire Umberto perchè proprio non ha nessuna intenzione di essere definita una persona poco onesta e non aveva nessuna voglia di rendere vita facile a Carola.

E’ guerra tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro ad Amici 21

Raimondo, prima che Umberto entrasse ha specificato che il suo attacco non si rivolgeva in nessun modo alla coreografia del ballerino professionista facendo però intendere che probabilmente la Celentano avesse chiesto qualcosa di specifico. Una cosa che anche Maria ha percepito in questo modo, visto che è arrivata a chiedere a Gaudino proprio questa cosa: “Ma la Celentano ti ha detto di fare qualcosa o hai montato tu”. Umberto ha spiegato di aver fatto uno latin show che poi chiaramente, essendo Carola una ballerina di danza classica ha dato la sua attitudine al pezzo ma che comunque, dal suo punto di vista, è stata molto brava.

Sui social il pubblico che stava seguendo Amici 21 si è diviso. C’è chi ha trovato l’attacco di Todaro immotivato, arrivando a far notare che Umberto con le sue parole lo avesse asfaltato dando ragione alla Celentano. E c’è chi invece sostiene che Umberto non è andato oltre per non fare un torto ad Alessandra ma neppure a Raimondo. A noi è parso che Umberto stesse semplicemente dicendo che quello che si è visto un latin show ( smentendo quindi Todaro) ma con una ballerina che non aveva mai fatto prima latino e che se l’è cavata anche abbastanza bene in generale.

Dopo lo scontro di Morgan e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle, oggi abbiamo assistito, permettetecelo di dire, a un altro momento trash che si poteva evitare anche nel rispetto dei ragazzi. Le polemiche di Todaro a Ballando con le stelle non ci stavano mancando affatto ma ce le ribecchiamo ad Amici, purtroppo.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".