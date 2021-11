Il Grande Fratello VIP 6 si allunga: i vipponi non lo sanno, chi resterà?

E così’ proprio come era successo lo scorso anno, molto presto assisteremo al “drama” come direbbe Soleil. Nella casa del Grande Fratello VIP 6 tutti pensano che la finale del reality sarà il 13 dicembre, come da contratto. I vipponi sono già pronti a passare il Natale e tutte le feste con le loro famiglie, come hanno già più volte detto nei loro discorsi. Chi segue le dirette li sente parlare di acquisti natalizi da fare, di tempo da passare nella SPA per recuperare, di cene e di tutto quello che vogliono fare nelle prossime settimane. A un mese quindi da quella che dovrebbe essere la finalissima del Grande Fratello VIP 6, nessuno ha ancora immaginato che il reality si allungherà ma forse, nei prossimi giorni, quando inizieranno a entrare altri concorrenti, i nostri cari vipponi capiranno che Alfonso Signorini ha colpito ancora, trasformando questa edizione del GF VIP in una delle più lunghe della storia. E anche quest’anno quindi, varrà la domanda fatta lo scorso anno: chi se la sente di continuare? Al momento i vipponi, non sapendo ancora nulla di questo “allungamento” non si lasciano andare in discorsi legati a questa eventualità ma come detto qualche riga fa, iniziano a sognare i pranzi e le cene di Natale, e il ritorno dai loro cari.

Chi accetterà di continuare il gioco passando quindi in casa Natale, Capodanno ma non solo? Il Grande Fratello VIP 6 andrà in onda fino alla fine di marzo, praticamente quattro mesi in più rispetto a quello che i nostri concorrenti si aspettano. Cosa faranno?

Grande Fratello VIP 6 anticipazioni e news: chi resterà nella casa?

Non è forse ancora arrivato il momento per dare questa notizia ed è quindi difficile capire come potrebbero andare le cose. Ci sembra però evidente che una delle persone a poter lasciare la casa molto presto sarà Katia Ricciarelli. La cantante ha già fatto capire diverse volte che la sua è una partecipazione a tempo determinato e che potrebbe lasciare il gioco da un momento all’altro, probabilmente, visto che lo ha esplicitato più volte, non si tratta di un mistero ma di una clausola contrattale che lo prevede. A meno che la vippona non voglia passare le feste con i suoi nuovi amici…

Lo scorso anno successe la stessa cosa ma molti dei concorrenti continuarono lo stesso a giocare restando in casa anche per le feste. La situazione più esplosiva al momento ci sembra essere quelle delle sorelle Selassiè . Jessica e Clarissa sono ormai sfinite dagli atteggiamento di Lulù e vorrebbero sciogliersi dal vincolo di essere un unico concorrente. Clarissa ha già detto di voler lasciare la casa nelle ultime ore, troppo stanca. Inoltre la ragazza si era detta felicissima di tornare a casa dalla sua mamma per le feste di Natale e aveva anche detto che mai avrebbe passato una festa così sacra per lei, in un programma televisivo. Manterrà quindi la parola decidendo di andare via non appena lo saprà ( di mezzo c’è comunque anche un televoto che potrebbe cambiare tutto).

Capitolo genitori. Ci sono poi i concorrenti che hanno famiglie e bambini che aspettano a casa. Ci risulta difficile pensare che Carmen Russo e Manila Nazzaro possano lasciare i loro figli che non sono neppure molto grandi. Vale lo stesso per Miriana Trevisan. Le bambine di Aldo Montano sono abituate a vedere il papà lontano per mesi a causa dei suoi impegni sportivi, ma il Natale si sa, è tutta altra cosa, per cui sarà complicato capire cosa fare. Più liberi sicuramente Alex Belli ( anche se visti i voti del pubblico, ci sembra vicinissima anche una possibile uscita a sorpresa), Soleil, David, Sophie e Gianmaria. Certo hanno tutti degli impegni anche lavorativi e bisognerà capire se il gioco vale la candela. E tutti loro hanno delle famiglie dalle quali magari, avrebbero anche piacere di tornare. Indecifrabile la situazione di Giucas e Francesca Cipriani. Impossibile provare a capire cosa farà Manuel. Il ragazzo è già sfinito da questa situazione, anche fisicamente e pensare che debba stare ancora nella casa, ci risulta quasi difficile da credere e pensare. Non ne possiamo comunque avere certezze.

E secondo voi, chi accetterà di continuare questa avventura nella casa del Grande Fratello VIP 6 per altri tre mesi e mezzo? E quando i vipponi scopriranno che il reality si allungherà così tanto? Lo scorso anno, i vipponi che avevano iniziato la loro avventura nello show, restarono in casa anche a Natale e anche successivamente e la cosa portò bene visto che a vincere, fu Tommaso Zorzi che in casa c’era dal giorno uno ! Staremo a vedere. Va detto che i concorrenti potrebbero quest’anno anche incontrare per più giorni i loro parenti in modalità diverse, visto che la situazione ( almeno per ora) non è quella della scorso anno e questo potrebbe convincere magari qualcuno a continuare.

