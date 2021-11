Le sorelle Selassiè un trio che non funziona: saranno separate prima di “esplodere” ?

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 molti vipponi già da settimane, in sede di nomination e non solo, fanno notare che avere ancora Lulù, Clarissa e Jessica, come un unico concorrente è un ostacolo perchè spesso si è costretti a votare tutte e tre a causa di una, ad esempio. E anche le sorelle Selassiè si sentono ormai ingabbiate in questo unico concorrente che, a distanza di due mesi, si spera possa esser presto “sciolto”. Le prime a non voler più essere un unico concorrente, sono proprio le sorelle Selassiè, stanche di dover prendere insieme delle decisioni anche se la pesano in modo diametralmente opposto. Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello VIP 6, tra l’altro, i nervi sono davvero a fior di pelle. Jessica e Clarissa continuano a invitare Lulù a non avere atteggiamenti ossessivi e a rendersi conto di quanto sbagli nell’essere spesso egoista. Lulù però non sembra avere intenzione di ascoltare le sorelle anzi. In molte circostanze ha anche puntato il dito contro di loro accusandole di non capire quello che sta provando. Jessica, la più grande delle tre, ci ha provato in tutti i modi a far ragionare sua sorella, senza però riuscirci. E ieri sera tra l’altro, c’è stata una nuova discussione tra Clarissa e Lulù. Per l’ennesima volta infatti, Lucrezia si è “accozzata” a Manuel Bortuzzo, o almeno ci ha provato, andando contro quello che era stato il suggerimento di Clarissa e di Miriana Trevisan. La più piccola delle sorelle Selassiè non ci ha visto più e ha iniziato anche a preparare la valigia, dicendo di voler uscire dal gioco, stanca di questi atteggiamenti distruttivi e infantili di Lulù.

Grande Fratello VIP 6: le sorelle Selassiè saranno separate?

Come sappiamo, questa sera le sorelle Selassiè conosceranno nella puntata del 15 novembre 2021, il primo dei verdetti. Infatti sono al televoto. Potrebbero succedere diverse cose. Qualora non si salvassero, saranno certamente ancora un unico concorrente, in attesa del verdetto di venerdì. Per cui in questo caso l’agonia si dovrebbe prolungare. Se invece fossero loro a salvarsi, si potrebbe compiere il miracolo, sciogliendo questo sacro giuramento e questo vincolo che non sta più bene a nessuno. In modo ufficiale, non è stato comunicato nulla dal GF VIP. Per cui dovremo attendere la puntata per capire cosa succederà! Di certo la divisione, non gioverà a Lulù che è già nel “mirino” di diversi concorrenti pronti a fare il suo nome.

