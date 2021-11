Serena Enardu al vetriolo su Miriana Trevisan: “Senza di me non sarebbe nella casa”

Poche ore fa via social, Serena Enardu ha deciso di dire la sua su quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 6. E ovviamente, nel suo mirino, c’è Miriana Trevisan. Non è la prima volta che succede, l’ex compagna di Pago, che si sente chiamata in causa visto che lo scorso anno la Trevisan entrò nel reality a dire la sua al cantante su quello che stava succedendo. Serena è una che di peli sulla lingua non ne ha e da lei non ci si può aspettare toni pacati. E infatti nelle storie sui social, ha espresso chiaramente il suo punto di vista. Visto che si è anche sentita chiamata in causa, la Enardu ha lanciato un chiaro messaggio alla Trevisan: “Se non fosse per me non sarebbe lì“.

Serena Enardu parla di Miriana Trevisan

Le parole di Miriana sui social:

Alex Belli che chiede consiglio a Miriana Trevisan su Delia Duran, sul fatto se entra… E quella che gli risponde “Stai attento, che se entra, rischi come Pago che esce perché è entrata Serena“. Ragazzi per favore. Togliamoci le fette di prosciutto davanti agli occhi.

E ancora:

Sappiate che certe persone dentro la Casa del Grande Fratello Vip non sarebbero mai entrate se poi non ne fossero entrate altre. Ovvero, la dinamica di Serena e Pago è la dinamica di Serena e Pago.

E poi la stoccata finale:

Pago è entrato dentro la Casa del Grande Fratello per una dinamica di coppia. Alex Belli idem. E Miriana… Miriana ma perché sei entrata nella Casa del Grande Fratello? Perché ti sei fatta i caz*i miei! Quindi diciamo che grazie a Serena, grazie a Delia, grazie a qualcun altro, si parla anche di te.

Visto che di dinamiche di questo genere, se ne innescano sempre di più con un dentro/fuori e i faccia a faccia da fare, possiamo aspettarci anche uno scontro accesissimo tra Miriana Trevisan e Serena Enardu? Staremo a vedere.

