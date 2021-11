Bake Off Italia 2021: fra Orietta Berti e Csaba Dalla Zorza fuori una pasticcera donna, ecco chi è

Siamo oramai arrivare agli ultimi e decisivi appuntamento con Bake Off Italia 2021. L’episodio andato in onda questa sera – 19 novembre 2021 – è valsa ai concorrenti in gara l’accesso agli ottavi di finale di questa lunghissima edizione della durata di ben sedici episodi. Sotto il tendone sono rimasti in sette: Peperita, Daniela, Enrico, Roberto, Gloria, Lola e Simone. Chi di loro ha dovuto abbandonare il programma a pochi passi dalla finale?

La difficilissima puntata a tema musica è stata impreziosita da molti ospiti: per la prova creativa abbiamo visto ritornare sotto il tendone Csaba Dalla Zorza; per la prova tecnica, l’ospite è stato il pasticcere Armando Lombardi; mentre per la prova a sorpresa è arrivata addirittura la regina del tormentone estivo “Mille” Orietta Berti. Scopriamo cos’è successo nella dodicesima puntata di Bake Off Italia 2021.

Bake Off Italia 2021: la puntata con Orietta Berti

Nella prova creativa, ospite è stata la ex giudice del programma Csaba Dalla Zorza. Ai pasticceri amatoriali è stato chiesto di realizzare una propria versione della Mozart Torte; nel dettaglio, i concorrenti hanno dovuto realizzare una torta inserendo obbligatoriamente i tre elementi principali della torta originale, ovvero il marzapane, pistacchio e gianduia.

Anche nella prova tecnica abbiamo visto l’ingresso sotto il tendone di un altro ospite: il maestro Armando Lombardi. L’ospite è stato il testimone della Sweet Rossini, ovvero la torta da far realizzare ai concorrenti. Non è mancato nemmeno questa volta il passaggio misterioso che consisteva nell’assenza delle grammature dello zucchero in tutte le preparazioni presenti nella ricetta. Conclusa la prova ed effettuati tutti gli assaggi, questa è stata la classifica della prova tecnica. In ordine dalla torta peggiore a quella migliore: ultima Gloria, poi Enrico, Peperita, Lola, Roberto, Simone e prima classificata Daniela.

Il tris di prove si conclude come sempre con la prova a sorpresa, che ha visto arrivare in studio l’ospite Orietta Berti. La cantante è stata presente non solo alla presentazione della prova ma anche a tutti gli assaggi. Tema della prova a sorpresa è stato realizzare una Doll Cake, una torta vestito da cucire attorno ad una vera bambola.

Il Grembiule Blu è tornato nelle mani di Daniela. Benedetta Parodi ha annunciato i concorrenti salvi: Simone, Roberto, Lola ed Enrico. Fra Gloria e Peperita, la concorrente eliminata di questa puntata è Gloria.

