Bake Off Italia 2021: due eliminati nella puntata con Renato Ardovino, ecco chi è fuori

Colpo di scena nella puntata del 12 novembre di Bake Off Italia 2021. Oltre alle misteriose prove settimanali, questa volta Benedetta Parodi ha dovuto annunciare un imprevisto in più: sotto il tendone si è consumata una doppia eliminazione. Nel dettaglio, la prima è stata comunicata dopo la sola prima prova, quella creativa, mentre la seconda com’è consuetudine a fine episodio.

I giudici non si sono risparmiati in questo undicesimo episodio: il tema della settimana sono stati gli inganni, ovvero torte e dolci che sembrano qualcosa che in realtà non lo sono. Un concetto chiaro a tutti ma che non ha comunque dato filo da torcere ai pasticceri amatoriali rimasti ancora in gara…

Bake Off Italia 2021: due eliminati nella puntata con Renato Ardovino

La prova creativa ha chiesto ai concorrenti di realizzare un cabaret di pasticcini che sembrano dolci ma che in realtà sono salati. Hanno dovuto realizzare cinque pezzi di ben quattro tipologie di pasticcini diversi. Dopo questa prima prova, Benedetta Parodi ha annunciato i tre pasticceri a rischio eliminazione, ovvero Gerardo, Natascia e Gloria. È stato Ernst Knam ad annunciare la prima eliminazione della puntata: Natascia.

Nella prova tecnica:, invece, i concorrenti hanno dovuto realizzare una Torta Fedora nella reinterpretazione di Damiano Carrara. Nessun passaggio misterioso questa volta ma una difficoltà c’è stata: i pasticceri amatoriali hanno dovuto seguire tempi e passaggi scanditi da Damiano Carrara in persona mentre, di spalle, ha realizzato la torta oggetto della prova. Questa sfida non ha generato peggio ma solo tre migliori: Gloria, Roberto e Peperita, a cui è andata una immunità.

Nella prova a sorpresa, i concorrenti hanno dovuto realizzare una loro versione della Tsunami Cake di Renato Ardovino: una torta a più piani che si arricchisce di una colata di glassa dall’alto verso il basso. Conclude le sfide, sono stati fatti gli ultimi annunci: il nuovo Grembiule Blu è di Daniela mentre il secondo eliminato di puntata è Gerardo.

Nella prossima puntata, Bake Off Italia 2021 accoglierà sotto il tendone ben due ospiti molto speciali: la ex giudice Csaba Dalla Zorza e la regina dell’estate appena trascorsa Orietta Berti.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".