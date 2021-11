Le donne della casa contro Gianmaria Antinolfi: “Non è il gioco delle coppie”

Nel day time del Grande Fratello VIP 6 in onda oggi su Canale 5, abbiamo ascoltato alcune donne della casa parlare di quello che è stato il comportamento di Gianmaria Antinolfi nel reality al quale sta partecipando. Francesco Cipriani è stata una delle prime a far notare che il comportamento di Gianmaria non le è piaciuto. Non ha mai compreso come sia stato possibile che in due giorni abbia deciso di lasciare Greta, via televisione, donna per la quale professava amore, e iniziare a corteggiare Sophie. Anche Manila la pensa come lei da questo punto di vista: “Lui è innamorato dell’idea di stare con Sophie ” ha detto la Nazzaro che poi ha anche aggiunto: “Direi che alla vigilia dei 40 anni forse deve fare un upgrade” . La Cipriani ha preso una posizione netta in questa storia e ha dichiarato: “Anche mio nipote di 15 anni si comporterebbe in modo diverso. Questo non è il gioco delle coppie, si può anche mostrarsi nella casa quello che si è senza necessariamente stare con altre persone“. Una posizione davvero netta quella di Francesca che non si era mai esposta così duramente su una persona. Dello stesso avviso è anche Miriana Trevisan che viene appoggiata anche da Carmen Russo. A quanto pare, davvero tutti nella casa pensano che Gianmaria si debba fare una ragione.

Tutte le donne della casa contro Gianmaria Antinolfi

Carmen Russo ha speso belle parole per Gianmaria dicendo di ammirarlo perchè si tratta di un bravo ragazzo, di una persona che lavora ma in amore non sa davvero che pesci prendere. “In amore è un guaio “ ha detto Carmen Russo in confessionale. Alfonso Signorini nella diretta del day time di oggi ha anche annunciato che nella puntata di oggi ci sarà un faccia a faccia proprio tra Gianmaria e tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello VIP, l’imprenditore avrà anche modo di ascoltare, le parole dei compagni di viaggio in modo da capire quello che pensano di lui anche se molti, gli hanno detto chiaramente quello che pensano.

Gianmaria tra l’altro a quanto pare, sembra essere poco coerente anche in amicizia. Se infatti fino a un paio di giorni fa era di nuovo a braccetto con Soleil Sorge, nelle ultime ore ha litigato in modo molto accesso con la bella influencer tanto da portare a dirle che avrebbe lasciato la casa. Anche di questo probabilmente si parlerà questa sera.

