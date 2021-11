Soleil fa uno scherzo a Davide che la prende malissimo: “La umilierò e la farò piangere”

Chi ha seguito la diretta del Grande Fratello VIP 6 ieri, sa bene che la serata si è conclusa nel peggiore dei modi. Galeotta è stata la pizza, che tra l’altro nel pomeriggio aveva già portato allo scontro Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Davide e Soleil sono stati protagonisti di una gara di pizza che si è conclusa poi con la votazione dei vipponi che hanno eletto la Sorge, vincitrice. Soleil, per festeggiare, ha tirato un pugno di farina in faccia a Davide Silvestri che l’ha presa malissimo. Uno scherzo davvero poco divertente a quanto pare, che già aveva fatto storcere il naso ai concorrenti che hanno visto volare farina ovunque, pensando a chi pulisse successivamente…A Davide però ha dato fastidio ben altro. Tutta la farina infatti è andata a finire nei suoi occhi e a nulla sono bastate le scuse di Soleil che ha cercato di farsi perdona, non ritenendo che lo scherzo fosse così serio e grave. L’attore però non ha davvero gradito quello che è successo e ha iniziato a inveire contro la sua amica. Soleil non si è neppure resa subito conto di quello che stava succedendo mentre Davide continuava a dire: “Cosa fai? Vai a fare in cul* coglion*! Ma sei pazza? Mi bruciano gli occhi, tu non stai bene, vai a quel paese…“.

Lo scherzo di Soleil a Davide finisce malissimo

Davide, che ama molto scherzare, questa volta non l’ha presa affatto bene. Alex Belli ha cercato di aiutare il suo amico, giustificando in qualche modo Soleil ma non c’è stato verso. Davide ha continuato: “Brucia…non voglio condannarti ma mi fa male la testa. Amo giocare io ma hai esagerato. La prossima volta mi stacchi una bottiglia in testa per ridere?“.

Per Davide a quanto pare non finisce così. “La pagherà, la umilierò e farò piangere. Mi ha fatto male agli occhi e la pagherà… non si scherza in questo modo, mi ha fatto male” ha detto Davide. Secondo voi è davvero così arrabbiato o in fondo, dimenticherà tutto e tornerà a essere di nuovo amico di Soleil rendendosi conto che era solo uno scherzo forse venuto male? Davide lo ha detto con il sorriso, come potete vedere nel video che vi proponiamo ma non è detto che non si vendicherà. E fino a questo momento, chi è finito nel mirino del Silvestri, non ha fatto una brutta fine.

Se ne parlerà anche nella puntata del Grande Fratello VIP in onda questa sera? Staremo a vedere.

