Che sorpresa Miriana Trevisan esce dal GF VIP 6 e poi rientra in casa

Puntata ricca di colpi di scena, almeno per Miriana Trevisan che ieri,è stata la concorrente eliminata dal pubblico. Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 del 19 novembre 2021, la concorrente infatti, era al televoto con Sophie Coedegoni e Gianmaria Antinolfi che sono stati i due concorrenti premiati dal pubblico, salvati quindi dal voto. Miriana aveva quindi dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello VIP 6, nonostante avesse voglia di continuare ancora il gioco. Come tutti i concorrenti che lasciano la casa, anche per lei, c’è stata però la possibilità di portare in studio il biglietto di ritorno. E una volta arrivata, anche se quasi nessuno crede mai di aver la possibilità di tornare in gioco, ha avuto modo di leggere che cosa c’era scritto. E c’era scritto che lei poteva continuare questo viaggio! Felicissima la Trevisan è rientrata quindi in casa. Ma come l’hanno presa i suoi compagni di viaggio? Il GF ha chiesto il freez in modo che nessuno potesse reagire al ritorno di Miriana Trevisan nella casa del Grande Fratello VIP 6 almeno per un primo momento, poi però, tutti sfrizzati dopo il balletto della ex Non è la Rai, per accoglierla con grande affetto.

Miriana Trevisan rientra nella casa del GF VIP 6: ha il biglietto di ritorno

Miriana quindi, avendo il biglietto di ritorno con il “premio” ha fatto il suo rientro nella casa del Grande Fratello VIP 6 accolta alla grande da quasi tutti i concorrenti. I più felici di vederla nella casa sono stati sicuramente Manila Nazzaro e Gianmaria Antinolfi con i quali la Trevisan ha un ottimo rapporto. Ma in generale anche gli altri concorrenti sono stati felici di poterla riabbracciare. Il meno entusiasta di tutti a dire il vero, non era un vippone in casa ma uno fuori. Parliamo ovviamente di Nicola che non sembrava molto entusiasta di quello che stava succedendo alla sua “ex amica speciale”. In ogni caso, Miriana è ancora una concorrente del GF VIP 6 e almeno per un’altra settimana resterà nella casa.

