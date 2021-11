Amici 21 spoiler: come sono finite le sfide che vedremo il 28 novembre

Ultime news e anticipazioni dal mondo di Amici 21. Come di consueto anche oggi, mercoledì 24 novembre, è stata registrata una nuova puntata del programma di Maria De Filippi. Grande attesa da parte di chi ama gli spoiler e le anticipazioni, per quello che succederà nella puntata che andrà in onda il 28 novembre. Due in particolare sfide, quella di Simone, per il canto e quella di Andrea, sempre per il canto. In settimana i due cantanti sono stati messi in discussione entrambi da Rudy Zerbi. Simone aveva vinto la sua sfida ( una sfida che si portava dietro da due settimane) dimostrando quindi di meritarsi il posto nella scuola, come abbiamo visto nel day time di oggi. Ma non ha avuto neppure il tempo per gioire che subito è arrivata la notizia con la sospensione della maglia da parte di Rudy Zerbi che non ha creduto nei miglioramenti fatti, anzi. E quindi Simone, come vedremo nella puntata di Amici 21 in onda domenica su Canale 5, andrà in sfida con un altro allievo pronto a conquistare il giudice chiamato a dire la sua su questa sfida. Non finisce qui perchè Rudy ha anche deciso di scegliere per Andrea, che era ultimo nella classifica dei professori di questa settimana, la sfidante. In particolare, come è stato annunciato nel day time di Amici 21 di oggi, Andrea ha fatto la sua sfida contro Elena; la cantante che aveva perso la sua sfida con Tommaso nell’ultimo appuntamento speciale con il talent di Maria de Filippi secondo Zerbi meritava una seconda occasione e quindi l’ha avuta.

Come sono finite le sfide? Spoiler e anticipazioni

Se non volete avere quindi altre news su queste sfide, non andate avanti nella lettura altrimenti continuate per scoprire i dettagli.

Amici 21 spoiler: come è finita la sfida di Simone

A differenza di quanto visto nel day time di oggi, Simone non ha superato la sua sfida e ha lasciato quindi il suo posto. In questa edizione di Amici i banchi sono davvero ballerini e soprattutto per i nuovi arrivati, le cose sono sempre molto complicate.

Amici 21 spoiler: come è finita la sfida di Andrea

Andrea aveva conquistato tutti con il suo inedito alla prima sfida contro LDA che però non aveva vinto. Era stato quindi riconvocato perchè si pensava potesse meritare un posto nella scuola. Probabilmente però nei pochi giorni che ha avuto a disposizione non ha tirato fuori le cose che i prof avrebbero voluto vedere. Nell’ultimo speciale del sabato ha avuto grosse difficoltà e Rudy ha deciso di non dargli altre possibilità schierando contro Andrea Elena, dopo l’ultimo posto. A quanto pare per il giudice esterno, Elena è stata più brava e quindi la cantante conquista un posto nella scuola di Amici 21.

Amici 21 spoiler: come è finita la sfida di Carola

Anche la ballerina della maestra Celentano è andata in sfida e secondo quelle che sono le ultime news e le anticipazioni, dovrebbe averla vinta.

( Le anticipazioni dal Vicolo delle News)

