Manila Nazzaro contro le principesse Selassìè: “Di Vip non avete niente, ringraziate di essere qui”

Manila Nazzaro non ha affatto gradito il discorso che le sorelle Selassiè hanno fatto nella casa del Grande Fratello VIP 6, discorso che ha fatto infuriare anche Katia Ricciarelli. L’ex miss Italia, ha quindi voluto mettere i puntini sulle i e dopo la puntata, ha anche raccontato a Manuel e ad altri concorrenti, quello che era stato il discorso che lei ha fatto alle tre principesse. Parole che non sono piaciute a moltissimi spettatori, bisogna dirlo. Il nocciolo della questione: a detta di Manila, le principesse che non sono vip e sono delle giovani sconosciute, dovrebbero solo ringraziare di essere nella casa del Grande Fratello. Ebbene si, siamo arrivati a fare discorsi di questo livello. Ma ovviamente solo contro le principesse, poi invece ci va bene se Gianmaria è nella casa solo perchè ha avuto due notti bollenti con Belen, mezzo flirt con Dayane Mello e una relazione aperta con Soleil Sorge. E’ promosso a vip e quindi va bene. Va bene anche pensare che Nicola Pisu sia un vip solo perchè figlio di Patrizia Mirigliani. Discorsi sempre molto coerenti quelli fatti nella casa del Grande Fratello VIP, non c’è che dire.

A nostro avviso ha più logica il discorso delle ragazze, che portano avanti una sorta di “largo ai giovani che una carriera se la devono ancora fare” che le parole di Maria Monsè che dopo 30 anni dalla sua prima volta in tv nomina Gianmaria e dice: “Faccio il suo nome perchè non ha delle velleità artistiche, noi invece siamo qui per farci vedere, per cercare la nostra occasione“. Si avete capito proprio bene. Dopo 30 anni di “carriera” ( gli anni caratterizzati solo dalla presenza in programmi di Canale 5 per parlare delle discutibili cose fatte con una bambina) si cerca ancora l’occasione giusta. Bene. Mille volte meglio le principesse.

Ma torniamo alle parole di Manila Nazzaro.

Manila Nazzaro contro le principesse Selassiè

Le parole dell’ex miss Italia

Dopo tutti questi discorsi, io ho chiuso dicendo che questo si chiama Grande Fratello Vip, e voi di Vip non avete niente. Quindi ringraziate già che siete qui. Pretendendo pure di rimanere a discapito di altre persone come noi, perché siamo vecchi. Ma che discorso è

Concludiamo dicendo che l’età non fa il concorrente ( basterebbe solo pensare a quanti apprezzamenti stanno ricevendo in questi giorni Memo Remigi e Valeria Fabrizi a Ballando con le stelle) e che anche una persona di una certa età se ha voglia di fare un reality, di lottare per vincere, deve poterlo fare. Ma i cari vipponi, prima di entrare in un reality sanno bene che giocheranno con persone più o meno famose. La puzza sotto il naso, dovrebbero lasciarla a casa…Che poi qualcuno rosichi perchè al GF VIP ci è entrato dopo 20 anni di carriera mentre le Selassiè ci sono entrate a 20 anni, allora bhè questo è tutto un altro discorso.

