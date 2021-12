Amici 21 spoiler sfida cover: la classifica di Christian de Sica

Tra gli ospiti della puntata di Amici 21 che vedremo in onda domenica 5 dicembre 2021, ci sarò Christian De Sica. L’attore è stato chiamato a giudicare la sfida che ha visto i cantanti della classe di Amici 21 protagonisti. Questa settimana i cantanti e le cantanti non si sono esibiti con un loro inedito ma hanno dovuto fare altro. La prova era quella di cantare una canzone e scegliere a chi dedicarla. Come sempre poi, dopo l’esibizione, è arrivata la classifica che ha decretato chi debba andare in sfida e chi no. Volete sapere come è finita questa gara e qual è la classifica stilata da Christian De Sica? Continuate allora la lettura per scoprire tutti i dettagli in attesa di vedere la puntata di Amici 21 in onda domenica pomeriggio su Canale 5.

Amici 21 spoiler e anticipazioni: la classifica di Christian de Sica

Come detto in precedenza quindi, questa settimana sarà l’attore a giudicare le sfide dei cantanti e delle cantanti di Amici 21. Questa settimana la sfida per i ragazzi aveva un tema. Hanno dovuto pensare a qualcosa da fare, il tema è “Una canzone per te” e ogni ragazzo doveva dedicare a qualcuno la canzone scelta. Tutti i cantanti hanno quindi scelto una persona a cui dedicare la canzone, tutti tranne Aisha che l’ha dedicata a se stessa e mentre cantava si sono esibite Elena D’Amario, Francesca Tocca e Giulia Pauselli. Come abbiamo visto nel day time di Amici di oggi, la cantante appena entrata, in settimana si è più volte vista con le ballerine professioniste per provare a superare le sue insicurezze.

Le talpe del Vicolo delle News hanno dato maggiori dettagli su quello che vedremo nella sfida delle cover.

Amici 21 news e anticipazioni: i brani scelti

Luigi ha deciso di cantare Father and son e la dedica al padre. Sissi ha invece cantato Bohemian Rhapsody e il pubblico ha gradito molto la sua esibizione, Albe invece ha cantato E yo mamma di Coez e l’ha dedicata alla mamma.

Rea ha cantato una canzone per i suoi genitori invece Elena ha dedicato alla sorella il diario degli errori di Michele Bravi. LDA ha dedicato l’emozione non ha voce alla sua Napoli, scrivendo delle barre sulla sua città. Nicol ha dedicato a suo fratello “Una Canzone per te” il nuovo entrato Kritical ha cantato un freestyle sulla famiglia. Alex non ha partecipato alla gara perchè era in sfida.

Questa quindi la classifica con i voti di Christian de Sica: chi va in sfida

1.Sissi 9

1. Lda 9

1. Krytical 9

2. Aisha 8

2. Elena 8

3. Albe 7+

4. Luigi 7

5. Nicole 6.5

6. Rea 6.5

Non ci sono state delle insufficienze anzi, i ragazzi e le ragazze hanno tutti fatto un buon lavoro, con ottimi voti. Ma come sempre gli ultimi due in classifica devono andare in sfida. IN questo caso quindi toccherà a Nicol e a Rea fare la sfida la prossima settimana.

