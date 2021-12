Sophie Codegoni e Gianmaria si baciano: è la saga delle coppie fake? (VIDEO)

I fan del Grande Fratello VIP si affezionano ogni anno ad alcuni concorrenti: che siano due amici o due innamorati poco conto, quella che conta è la veridicità dei sentimenti che provano, quella che nessuno vede, almeno fino a questo momento, negli strani avvicinamenti che si creano in casa. E definirli strani è poco. Consideriamo ad esempio quello che è successo stanotte tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, due che lunedì sera si sono persino schifati al momento delle nomination e che si sono giurati “odio eterno”. Ognuno per la sua strada, questo doveva essere il mood. E Gianmaria si era detto persino felicissimo di tutto quello che stava succedendo, con i nuovi ingressi nel GF VIP che gli avrebbero portato maggiore serenità. Della serie: inizia una nuova fase. Così nuova che ieri sera, Gianmaria e Sophie sono finiti ad abbracciarsi nello stesso letto e tra una coccola e l’altra, si sono anche baciati. Pensate un po’: al giovedì sera, a pochissime ore dalla diretta del Grande Fratello. Giusto per assicurarsi che ci sia anche uno spazietto per le dinamiche che riguardano loro all’interno della puntata.

Non ci sentiamo di salvare nessuno dei due in questa storia: entrambi sono di una incoerenza da far paura, entrambi stanno giocando con questa cosa. Se è vero che Gianmaria è preso, è anche vero che è stato trattato come una pezza per i piedi, e dopo tutto quello che Sophie ha detto di lui, proprio perchè non si conoscono, non c’è un background, non avrebbe dovuto neppure rivolgerle la parola. Non ci sono vittime o carnefici in questa vicenda ma due persone che stanno giocando a un gioco che però piace solo a loro. O forse chissà piacerà anche a Signorini ( lo vedremo dallo spazio che sarà loro dedicato questa sera). Onestamente in questa edizione del Grande Fratello VIP si salvano davvero ben poche cose, e a rovinare ogni dinamica, ci sono anche le coppie fake. Hanno ragione da vendere gli altri concorrenti quando dicono di essere stufi e di voler lasciare il 13 dicembre visto che da tre mesi ormai, si parla solo queste cose fasulle, di litigi e non si dà mai spazio ad altre tematiche.

I cari vipponi nella casa del Grande Fratello VIP 6 parlano tanto delle loro carriere, di quanto sono vip, di quello che hanno fatto ma si chiedono come mai alla fine, in diretta, ci sia spazio solo per queste dinamiche che sanno di copione alla Beautiful? Ecco una domandina forse, dovrebbero farsela.

Il bacio tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

Sophie e Gianmaria si baciano sotto le coperte. Lulu li disturba per dire:” Io non capisco perché il corpo dell’essere umano russa.”Mi sento male. Solo lei poteva. ✈️#Gfvip pic.twitter.com/oRwKMhlUHM December 3, 2021

Dopo i baci, Sophie ha detto a Lulù di aver fatto un disastro…Attendiamo la diretta per il sequel…

