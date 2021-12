Lulù distrutta per la nomination di Manuel: Bortuzzo ride, non la sopporta più

Il popolo del web, come si dice in questi casi, i fan del Grande Fratello VIP 6 sono divisi da settimane ormai perchè c’è chi si è schierato apertamente dalla parte di Lulù Selassiè arrivandone a giustificare ogni atteggiamento, e c’è chi invece non le perdona nulla. Un personaggio divisivo, come è anche nella casa. Ieri sera Lulù ha vissuto un momento complicato con Manuel Bortuzzo ma per l’ennesima volta ha anche dimostrato di essere una ragazzina maleducata e arrogante ( e ci riferiamo alla discussione con Maria Monsè, che l’ha vista protagonista, con toni del tutto esagerati ed esasperati). Manuel, stanchissimo di tre mesi in cui ha dovuto in qualche modo tollerare tutto questo ( per sua scelta, perchè avrebbe potuto mettere un punto una settimana dopo) alla fine per dimostrare di prendere davvero le distanze da tutto questo, ha anche fatto la nomination palese. Lulù non lo sa, ma anche la scorsa settimana Bortuzzo l’aveva votata. Lei però non lo sapeva e c’è rimasta davvero malissimo. Fino a pochi minuti prima aveva detto di averci messo una montagna sopra e invece poi…Eccola esplodere in lacrime. Lo ribadiamo da due mesi: Lulù deve fare un percorso ben diverso, deve crescere, deve trovare stabilità e la decisione di entrare nella casa del Grande Fratello VIP 6 è stata forse la peggiore che potesse prendere.

La delusione di Lulù dopo la nomination di Manuel

“No, non me l’aspettavo perché io contro di lui non ho nulla. Mi viene da piangere a dirlo però purtroppo non riesco a fermarmi. Io nonostante abbia sofferto in determinate situazioni non ho mai smesso di volergli bene e non ho mai avuto una rabbia verso di lui, quindi non mi sarei mai aspettato che mi nominasse, sono sincera” ha detto Lulù in sede di nomination ma Manuel non ha cambiato idea anzi. E’ andato avanti per la sua strada, anche con un fare un po’ strafottente, che molti sui social, hanno giudicato male. Lulù non lo sa ma Manuel la vuole fuori dalla casa già da settimane e adesso glielo ha dimostrato anche in faccia, senza troppi giri di parole. Cosa che forse avrebbe dovuto fare un po’ prima.

La delusione di Lulù in lacrime: “Avevi altre persone da votare, quindi mi dispiace molto di questo perché io non ti voterò mai a te. Io sono una persona buona e di cuore. Non mi piace votare una persona con cui ho avuto dei momenti intimi e privati.” Parole che non hanno scalfito in nessun modo per Manuel che ha continuato a sorridere stanco ed esausto degli atteggiamenti di Lulù.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".