Maria Monsè nel mirino di Lulù: “Sei un idiota, imbecille, ignorante”. Sfiorata la rissa

Quello che abbiamo visto nella puntata del Grande Fratello VIP di ieri sera ( e molto in diretta non si è visto, ma chi ha seguito sul canale 55 ha visto anche cose imbarazzanti) è stato davvero brutto. Lulù Selassiè, dopo la nomination, probabilmente incapace di scaricare la sua rabbia su chi l’aveva votata, da Manuel ad Aldo Montano, se l’è presa con Maria Monsè. E mai avremmo pensato di dover difendere la madre di Perla Maria. Ma la donna, questa settimana, è stata pesante si, ma non ha voluto offendere chi ha degli attacchi di panico o giudicare. Ha solo detto a Lulù che non ci si deve nascondere dietro “all’attacco di panico”, visto che molti dei suoi atteggiamenti, sono discutibili anche quando dice di essere lucida. Il discorso di Maria è stato ben chiaro, come era chiaro che Lulù l’avesse puntata, perchè altrimenti non vai davanti al confessionale a origliare quello che una persona sta dicendo; cose che tra l’altro verranno mostrate, perchè si sa, i confessionali servono proprio a questo, per cui Maria era lì solo per sfogarsi. In ogni caso la Selassiè ha reagito come una pazza e mentre nella diretta con Signorini si parlava d’altro, lei si è avvicinata anche fisicamente a Maria, come per aggredirla. Ci hanno pensato gli altri concorrenti a fermarla.

E’ quasi rissa al GF VIP 6: Lulù all’attacco di Maria Monsè

La selassiè ha continuato a offendere Maria, dicendole di tutto: “Non mi devi neanche più guardare in faccia, non voglio neanche il buongiorno da te! Idiota che non sei altro, te lo dico altre cento volte! Stupida! Idiota!“

E ancor: ” Non preoccuparti che la gente intelligente che ha sofferto di attacchi di panico vede tutto! Non ti permettere di prendere in giro le persone che soffrono di attacchi di panico, è pieno il mondo di gente che ne soffre. Sei insensibile!.” Un atteggiamento del tutto ingiustificabile che per l’ennesima volta ci riporta al punto di partenza: Lulù in quella casa non avrebbe mai dovuto metterci piede. Aveva e ha bisogno di ben altro. E la famiglia forse se ne dovrebbe rendere conto.

