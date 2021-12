Davide prova a dare dei consigli a Lulù: “Cerca di capire chi ti vuole davvero aiutare”

Non sta affrontando un momento molto semplice Lulù Selassiè nella casa del Grande Fratello VIP 6 ed è per questo che alcuni concorrenti, cercano di spiegarle che cosa non va bene nel suo atteggiamento e come potrebbe migliorarsi visto che lei stessa è la prima a dire di voler cambiare. Lulù ha un carattere molto complesso, è immatura, fragile, forse anche un po’ viziata e maleducata. E’ molto sensibile e permetteteci anche di dirlo, è stata mandata allo sbaraglio in un programma che forse non avrebbe mai dovuto fare. A differenza però di come si pongono gli altri con lei, Davide Silvestri, che non è mai stato un suo grande amico, ha comunque cercato di spiegarle che cosa non sta funzionando nel suo atteggiamento, dandole anche dei consigli. Lulà ha ascoltato, poi metterà in pratica? Difficile a dirsi ma in ogni caso, va apprezzato l’atteggiamento di Davide, costruttivo e non volto a demolire.

Davide Silvestri si avvicina a Lulù per darle dei consigli a cuore aperto

Le parole di Davide a Lulù

Non è che devi diventare quello che vogliono gli altri. Se tu hai delle ragioni… sbagliare è umano perseverare è diabolico. Sbaglia sì, ma cerca di riconoscere quando è troppo. Continuerai a sbagliare, magari meno… le persone più grandi cercheranno sempre di dare consigli. Alcuni ti danno consigli solo per pulirsi la coscienza, cerca sempre di riconoscere chi lo fa per te, ma non ascoltare tutti altrimenti diventi matta.

E ancora:

Ruba da tutti, da tua mamma, da un bambino… e cerca di rubare da ogni persona una cosa positiva. Non pensare che io abbia la verità in tasca perché non ce l’ho. A me personalmente non mi hai fatto niente. Cerca solo di riconoscere quello che fai, comprese le stronz*te! Pensa dieci volte e cerca di capire come e devi rispondere. Non avere fretta e farlo per te stessa! Devi essere libera nel rispetto delle regole e datti del tempo

Lulù ha abbracciato Davide ringraziandolo per queste parole. Chi ha seguito il GF VIP in queste ore ha visto che per l’ennesima volta la principessa, nonostante quello che ha detto in puntata, ha cercato di riavvicinarsi a Manuel. Anche ieri sera a cena provava a fare delle domande per tenerlo a discorso mentre il Bortuzzo alla prima occasione se l’è filata, dopo aver risposto con fare scocciato ( il suo solito modo) alla principessa.

