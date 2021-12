La mamma di Soleil mal sopporta Alex Belli: il commento lapidario

Mentre nella casa del Grande Fratello VIP 6 Soleil sta ancora cercando di capire che genere di relazione potrebbe esserci con Alex Belli ( nega di provare qualcosa per lui e la etichetta come una avventura, mentre la persona con la quale vorrebbe costruire qualcosa la aspetta fuori) fuori, c’è qualcuno che la vorrebbe il più lontana possibile dall’attore. E’ la madre di Soleil che fino a questo momento non si è espressa moltissimo sulla storia tra sua figlia e il Belli ma che dai social, in qualche modo, ha fatto capire quello che è il parere di una mamma di fronte a una situazione di questo genere. E’ parecchio evidente che una madre da casa non ami vedere determinate cose, soprattutto perchè a differenza di Sole, la signora Wendy ascolta tutto quello che dice Alex. E Belli non è uno che si perde nei complimenti per la Sorge anzi, quando parla con gli altri concorrenti del reality di Canale 5, spesso mette i puntini sulle i ribadendo di voler tornare il prima possibile alla sua vita e che fuori, tra lui e Soleil non potrebbe comunque esserci nulla.

In particolare, mentre sui social si discuteva di questa frase di Belli “Non possiamo stare insieme, lei lo sa che ho una vita complessa. Qui funziona perché non abbiamo nulla da fare, abbiamo tanta complicità, tanto magnetismo ma no, la mia vita è un’altra. Se Delia fosse qui al posto mio entravo e la portavo via, se lei venisse io me ne andrei subito” la mamma di Soleil ha commentato dicendo che non sopporta più l’attore e che lo vorrebbe lontano da sua figlia. Pensate che qualcuno farà vedere a Soleil le parole di sua madre? Chissà!

Aspettiamo di vedere quindi la puntata di oggi del GF VIP 6 per nuovi sviluppi. Che poi in realtà di nuovo non c’è proprio nulla visto che da tre mesi assistiamo alla stessa pantomima.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".