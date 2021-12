Aldo Montano pronto a lasciare il GF VIP 6 prima di Natale: il gesto

Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 di ieri sera, i vipponi hanno cercato di capire se si andrà avanti oppure no. Ovviamente è il segreto di pulcinella, visto che a una settimana da quella che dovrebbe essere la finale, sono la metà di mille. In ogni caso Signorini ha continuato con la sua sceneggiata, nonostante si sia lasciato scappare che stanno per arrivare gli addobbi per l’albero di Natale. Nella casa quindi, a puntata finita, si è molto discusso di quello che sta succedendo e di quello che succederà. Tra gli altri, anche Aldo Montano si è espresso sul possibile prolungamento, parlando con Davide e Francesca si è detto certo che lui lascerà il gioco. Avrebbe fatto anche un gesto molto particolare che non lascerebbe spazio ai dubbi.

Aldo Montano pronto a lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6

Parlando quindi con gli altri vipponi, Montano ha spiegato:

Sì è ovvio che andrà oltre la prossima settimana. Io non so questo mestiere, questa esperienza cosa ti può portare in termini lavorativi. Quello che voglio dire è ‘tre mesi sono abbastanza per portare a qualcosa? Forse sono meglio sei?’. Io questo non lo so davvero e sono in una posizione, purtroppo o per fortuna, per cui non mi interessa troppo. Sono stato chiamato qua per fare un’esperienza e portare la mia persona qua dentro. Finisce, finirà, non sono del mestiere diciamo.

Ha anche parlato della scelta di sua moglie, di andare a stare in Russia dai suoi nonni:

Comunque Olga già sa tutto. Il 18 novembre per il mio compleanno ha fatto un video e ho riconosciuto la casa dei nonni in Russia. Adesso lei è in Russia, già stava in Russia a novembre. L’avevano già avvisata che sarebbe durato in eterno il programma e lei ha preso e se n’è andata

Poi ha spiegato che non ha davvero intenzione di restare. E conclude:

Se rimarrei qui dentro oltre la data prestabilita? Ma che si matto è?! Ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale.

Alfonso Signorini a quanto pare dovrà fare a meno del mitico Aldone, come del resto aveva spoilerato anche Gabriele Parpiglia che si è detto anche sicuro di un altro abbandono: quello di Manuel Bortuzzo.

