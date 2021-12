Valeria Marini vuole convincere Soleil a restare: “Vincerai tu il Grande Fratello VIP”

I concorrenti del Grande Fratello VIP 6 gradirebbero sapere che cosa ne sarà di loro e quale sarà il loro destino visto che hanno compreso tutti che il reality andrà avanti, oltre Natale. Il 13 dicembre non ci sarà la finale, come previsto da contratto e quindi tutti i concorrenti hanno iniziato a chiedersi che cosa faranno . Resteranno oppure no? Soleil Sorge sembrava essere intenzionata a lasciare il programma, visto che si sentiva protagonista solo per delle dinamiche che non le erano piaciute. Solo triangoli e litigate. Ieri però, dopo la diretta, Valeria Marini ha cercato di spiegarle il suo punto di vista invitandola a restare nella casa. A suo dire infatti, Soleil ha tutte le carte in regola per vincere.

Soleil Sorge resterà anche dopo il 13 dicembre al GF VIP?

Soleil non sa che cosa fare e si confida con Valeria Marini: “Fino all’ultimo non ci dicono nulla e ci tengono sulle spine. Anche perché manca meno di una settimana. Ci serve il tempo di pensare a cosa fare, se restare o andare via subito.”

E le ipotesi su quello che accadrà non mancano: “Magari altrimenti la prossima settimana eliminano 10 persone e finisce. Una cosa è sicura, gli piace sorprenderci e fare i colpi di scena. Se resterò dopo la data che avevano stabilito? Non lo so, ti dico la verità. Avevo zero intenzione di rimanere. Adesso ci penso. Io vincerò il GF Vip Valeria? Ma cosa dici, vengo sempre nominata, vedrai poi cosa succede. Sono stanca, mi vedo distrutta. Vale sono proprio stressata, mi sento un po’ affaticata. Ho fatto 3 mesi dentro ad un reality, tu li hai fatti? Ah, a Supervivientes ci sei stata di più? Non lo sapevo. Comunque ero sicura di non restare, adesso vedremo“.

Valeria Marini quindi le ha fatto notare che deve continuare perchè lei potrebbe essere una papabile vincitrice di questa edizione: “Dai smettila tu devi restare. Se vai via tu cosa succede qui? Devi restare e vincere, vincerai tu questo GF Vip fidati. Se sono rimasta 3 mesi in un reality? Ma certo, a Supervivientes, L’Isola dei Famosi spagnola sono rimasta 3 mesi e mezzo. Ero bersagliata da tutti, erano contro di me e sono restata“. Soleil accetterà di restare quando saprà che la vera data per la chiusura del GF VIP 6 è marzo?

